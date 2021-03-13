المضيق…المصادقة على اتفاقية لتنفيذ برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة 2021 – 2023

عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق-الفنيدق، أمس الجمعة، اجتماعها الأول برسم سنة 2021، والذي خصص لدراسة والمصادقة على الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون لتنفيذ برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة لعمالة المضيق-الفنيدق للفترة 2021 – 2023.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد جهود جميع المتدخلين وخلق إطار مؤسساتي في إطار الالتقائية على صعيد عمالة المضيق-الفنيدق خاص بالمبادرات الرامية إلى دعم الشباب والنساء في وضعية هشاشة والباحثين عن فرص للاندماج المهني والاقتصادي، يضمن مساهمة شركاء مؤسساتيين، عموميين وخواص، ومجالس منتخبة بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني الفاعل، للنهوض والارتقاء بالأنشطة المدرة للدخل و الموفرة لفرص الشغل لفائدة المرأة والشباب في وضعية صعبة عبر تشجيع المقاولة الصغرى والتعاونيات.

كم يروم برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة لعمالة المضيق-الفنيدق للفترة الممتدة بين سنتي 2021- 2023 خلق صندوق تشاركي لدعم المشاريع المنتقاة بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 30 مليون درهم سيعهد بتسييره إلى مؤسسة مبادرة للشباب والمقاولة من أجل مساعدة المشاريع المنتقاة من خلال تقديم دعم مالي مباشر.

وسيتم تعبئة هذا الغلاف المالي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي ستساهم ب 10,5 ملايين درهم، إلى جانب مساهمات وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (6 ملايين درهم) والمصالح اللاممركزة (7.5 مليون درهم) مجلس عمالة المضيق الفنيدق ومرتيل والمضيق والفنيدق (1.5 مليون درهم لكل منها).