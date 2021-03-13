كورونا…451 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت ، عن تسجيل 451 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و519 حالة شفاء، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من التلقيح أربعة ملايين و210 آلاف و770 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة ، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) ، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ المليون و471 ألفا و738 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 488 ألفا و632 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 475 ألفا و457 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8718 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين جهات الدار البيضاء-سطات (307)، ومراكش-آسفي (35)، والشرق (30)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (26)، والرباط-سلا-القنيطرة (19)، وسوس-ماسة (14)، وكلميم-واد نون (6)، ودرعة-تافيلالت (5)، والعيون-الساقية الحمراء (5)، والداخلة-وادي الذهب (2)، وفاس-مكناس (1)، وبني ملال-خنيفرة (1).

وبخصوص حالتي الوفاة المسجلتين فتتوزعان على كل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة كلميم-واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1344 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4457 حالة.