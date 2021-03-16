نهاية مسيرة لوف مع “المانشافت”

أعلن خواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، أنه سينهي مسيرته رفقة المنتخب الألماني، مباشرة بعد نهاية كأس أوربا المقبلة، بغض النظر عن النتيجة التي سيحققها زملاء توماس مولر.

ودرب لوف منتخب ألمانيا طيلة 15 سنة الماضية، وحقق معه كأس العالم 2014، بالبرازيل، لكنه تلقى انتقادات شديدة أخيرا، بسبب تراجع نتائج «المانشافت»، إذ اعتبرت الصحف الألمانية، أن لوف لم يحسن التعامل مع الفترة الانتقالية التي يعرفها المنتخب الألماني، برحيل نجوم ودخول شباب جدد.

وتتجه الأنظار إلى يورغن كلوب، مدرب ليفربول، ليتولى تدريب منتخب ألمانيا، لكنه يملك عقدا مع ليفربول، سينتهي بعد موسمين، ومازالت إدارة «الريدز» متمسكة به، رغم تراجع النتائج خلال الموسم الرياضي الجاري.