غريزمان بحذاء جديد

تلقى الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، انتقادات شديدة، خاصة من قبل جمهور فريقه برشلونة، بعدما نشر صورة وهو يبتسم مع حذاء جديد يحمل علامة «بوما».

وطالبت جماهير برشلونة من غريزمان، التركيز على مسيرته رفقة الفريق، بما أنه لم يقدم المرجو منه منذ التحاقه به، قادما من أتلتيكو مدريد، في صفقة مدوية.

ويتعرض غريزمان منذ انتقاله لبرشلونة، لانتقادات شديدة من قبل الفرنسيين وجماهير «البارصا»، إذ اعتبروا أن قراره تغيير الفريق كان خاطئا، وأنه حان الوقت من أجل تصحيحه بالانتقال لفريق آخر.

ويمني البرشلونيون النفس في تحسن أوضاع الفريق، بعد انتخاب خوان لابورتا رئيسا جديدا، قبل أيام، إذ وعد بإقناع ليونيل ميسي بالبقاء، والحفاظ على أبرز لاعبي الفريق ومن بينهم غريزمان، وتعزيزه بلاعبين جدد، إذ تم تداول أسماء لاعبين معروفين مثل محمد صلاح لاعب ليفربول.