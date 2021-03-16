بن أحمد تصور “ريتسا… ثلاثة أنواع من الحب”

بدأت النجمة التونسية عائشة بن أحمد تصوير فيلم “ريتسا… ثلاثة أنواع من الحب”، الذي يعد أول بطولة مطلقة لها في السينما المصرية، بمشاركة النجم محمود حميدة، والفنان أحمد الفيشاوي.

وصورت عائشة المشاهد الأولى للفيلم بالقاهرة، قبل أن تنشر صورا من كواليس التصوير تجمعها بفريق العمل.

ومن المقرر أن ينضم للتصوير في الأيام المقبلة، أمير المصري ومي الغيطي ومريم الخوشت وكارولين عزمي، والفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى.

إيمي تنفي اعتزالها

نفت النجمة المصرية إيمي سمير غانم صحة المنشور المتداول على لسانها حول اعتزال الفن نهائيا، مؤكدة أن الحساب الذي نشر صورتها بالحجاب، وأعلن قرار الاعتزال يحمل اسمها، ولكنه لا يخصها ولا تعرف من يديره.

وقالت إيمي، إن الخبر المتداول لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الحساب الذي نشر تلك الإشاعة على موقع “تويت”، مجرد صفحة مزيفة ولا تعرف عنها أي شيء.

وابتعدت إيمي عن الوسط الفني، إذ يعد مسلسل “سوبر ميرو”، آخر مسلسل شاركت فيه وبث رمضان 2019.