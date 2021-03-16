“إم بي سي5” تتخلى عن الكاميرا الخفية

اختارت التركيز خلال رمضان على الدراما المغربية وبث “رامز مريض نفسي”

تخلت قناة “إم بي سي5” بشكل رسمي، حسب ما أكدته مصادر “الصباح” عن الكاميرا الخفية، خلال برمجتها الخاصة لرمضان.

واختارت القناة الموجهة لسكان المغرب العربي، التركيز على الدراما المغربية، سيما بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت للكاميرا الخفية الوحيدة التي بثتها رمضان الماضي، والتشكيك في مصداقيتها، ويتعلق الأمر بـ”خلي بالك من فيفي”، التي أشرفت على تقديمها الفنانة المصرية فيفي عبده والممثلة المغربية زينب عبيد.

وحسب ما أكدته المصادر ذاتها فإن القناة، رفضت وضع ثقتها، مرة أخرى، في إحدى شركات إنتاج من أجل التحضير للكاميرا الخفية، رغم أنها تدارست الأمر مع عدد من الشركات المغربية ولم تتوصل معها إلى حل في نهاية المطاف.

وستتضمن شبكة برامج القناة خلال رمضان المقبل، مجموعة من الأعمال الدرامية، والتي انتهى من تصوير مشاهدها قبل أسابيع، يتعلق الأمر بالجزء الثاني من مسلسل “سلمات أبو البنات”، والذي أشرف على إخراجه المخرج هشام الجباري، والذي يعرف مشاركة عدد من الأسماء، على رأسها محمد خيي وعمر لطفي والبشير عبده.

ومن بين الأعمال الدرامية التي ستكون ضمن شبكة القناة، حسب الكواليس التي يروج لها، مسلسل يحمل عنوان “أولاد المرسى”، من إخراج مراد الخوضي. ويجمع العمل عددا من الأسماء، من بينها ماجدولين الإدريسي وعزيز داداس وعبد السلام بوحسيني وأمين الناجي، وسحر الصديقي وآخرون، علما أنه يعالج مواضيع اجتماعية كثيرة، كما أن فريق العمل، اضطر إلى توقيف التصوير، في الوقت الذي فرضت فيه السلطات المغربية حالة الطوارئ، في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعود إلى موقع التصوير مرة أخرى، واستئناف العملية.

وفي سياق متصل، وحسب ما أكدته المصادر ذاته، فإن القناة، ستعول على النسخة الجديدة من برنامج الفنان رامز جلال، والذي من يتوقع أن يحمل اسم “رامز مريض نفسي”، الذي شرع في تصوير مشاهده، وسط تكتم شديد. وستحرص “إم بي سي5”، على بث البرنامج، مرة أخرى، وقت الذروة، سيما أنه من البرنامج التي تحظى بنسب مشاهدة كبيرة.

يشار إلى أن برنامج كاميرا “خلي بالك من فيفي”، جرت على فريق العمل، الكثير من الانتقادات، ووجهت إليه اتهامات بالفبركة، والاتفاق المسبق مع بعض ضيوفه، علما أن التصوير تم بالقاهرة، وعرف مشاركة عدد من الأسماء المغربية.

إيمان رضيف