فيضانات ترعب قرى الفحص أنجرة

أمطار تجاوزت معدلاتها 80 ملمترا تسببت في خسائر جسيمة

عاش سكان مداشر وقرى إقليم الفحص أنجرة (جهة طنجة تطوان الحسيمة)، نهاية الأسبوع الماضي، ساعات عصيبة وحالة من الخوف والهلع جراء الأمطار الطوفانية التي تهاطلت على المنطقة بمعدلات قياسية، وأدت إلى حدوث فيضانات وسيول خطيرة مخلفة وراءها خسائر مادية جسيمة، دون وقوع ضحايا في الأرواح.

وتسببت هذه التساقطات الطوفانية، التي ابتدأت منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة إلى غاية السبت الماضي، في عزلة تامة لعدد من القرى والمداشر المنحدرة، من بينها مدشرا فرسيوا وبوعباد، نتيجة السيول والحجارة والأتربة التي جرفت مجموعة من الطرق والمسالك القروية بالمنطقة، وتسببت في خسائر جسيمة في ممتلكات السكان ونفوق بهائم.

وتحولت الأمطار الغزيرة، التي تجاوزت معدلاتها 80 ملمترا في ظرف ساعة واحدة، إلى شلالات مائية تسببت في ارتفاع منسوب مياه الواد الرئيسي المخترق لمركز جماعة القصر الصغير، التي تقع بين الجبال في منحدر يصلها بالمستوى المنخفض في اتجاه البحر، ما أدى إلى فياضانات اجتاحت كل الأحياء السكنية للمركز ودفعت بسكانه إلى الاحتماء بسطوح المنازل والطوابق العليا خوفا من السيول الجارفة، التي بلغ علوها في بعض المناطق 3 أمتار، نتج عنها شلل تام في حركة السير والجولان وإغلاق جل المحاور الطرقية المؤدية للمركز، سواء من جهة طنجة أو تطوان أو عبر الطريق السيار، وتسببت في غرق عدد كبير من السيارات والشاحنات التي جرفتها المياه إلى وسط الأتربة والمستنقعات.

ولم ينـــــــج أصحـــــاب المحــــــــلات التجاريـــــــة والمقاهــــــــي السياحية الكائنة بالمنطقة المجاورة للميناء المتوسطي من هذه الكارثة، وتكبدوا خسائر مادية جسيمة، جراء مياه السيول الجارفة التي غمرت محلاتهم وهي محملة بكم هائل من الحجارة، ما تسبب في فساد وإتلاف أجزاء كبيرة من بضاعتهم، فيما كان الوضع أشد قسوة على سكان الجبال ومنازلهم الطينية، التي تصدعت جدرانها وسطوحها وأصبحت عرضة لأخطار محتملة.

ونظرا لخطورة الأوضـــــاع، ســــــــارعت السلطـــــــــات الإقليمية والجهوية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية الضرورية، وقامت بتنسيق مع كل المصالح المعنية الأخرى، المشكلة من طواقم الوقاية المدنية والقوات المساعدة والدرك الملكي وعمال شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء “أمانديس”، بتعبئة كل إمكانياتها المتوفرة لإجلاء السكان المحاصرين، وإعطاء الأولوية للنساء والأطفال، الذين وجدوا أنفسهم عالقين وسط منازل غمرتها المياه، حيث قدمت لهم كل المساعدات اللازمة في إطار خطة طوارئ أشرفت عليها خلية أزمة يترأسها والي الجهة.

المختار الرمشي (طنجة)