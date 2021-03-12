لمهاجري: مطلب حل “البام” غير دستوري

الأزمي اعتبر أن الأصالة والمعاصرة بني على التحكم والقضاء على الحياة السياسية

سخر هشام لمهاجري، القيادي في الأصالة والمعاصرة، من تصريحات إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في العدالة والتنمية، التي طالب فيها بحل «البام».

وقال لمهاجري، في تصريح لـ «الصباح»، إن «البيجيديين» دبروا الحكومة لولايتين، وأشرفوا على تعديل قانون الأحزاب السياسية مرارا، فكان عليهم وضع فصل يهدف إلى حل «البام» وإخضاعه للتصويت في مجلس النواب، مؤكدا أنه لن يدعو إلى حل «بيجيدي» لأن «البام» حزب ديمقراطي يؤمن بالاختلاف.

واعتبر لمهاجري أن مطلب الأزمي غير دستوري بتاتا، ويضر بحزبه أكثر من «البام» لأنه يرسل رسائل سيئة إلى المواطنين، بأنه ضد التعددية الحزبية، ومع العودة إلى الحزب الوحيد، الذي لم يعد قائما في أي دولة في العالم.

وطالب إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في العدالة والتنمية، بحل غريمه السياسي الأصالة والمعاصرة، كي يعود المنتمون إليه إلى أحزابهم الأصلية، مؤكدا أن إدعاء حزب « التراكتور» الدفاع عن تمثيلية الأحزاب الوطنية في مجلس النواب، عبر اقتراح القاسم الانتخابي الجديد، حق أريد به باطل.

وقال المتحدث نفسه، في شريط نشره ليلة أول أمس (الاثنين)، في صفحته على «فيسبوك»، «إن أردتم، بالفعل، الدفاع عن الأحزاب الوطنية، تذكروا أنكم لم تشكلوا حزبكم من رحم الشعب، بل عبر دمج خمسة أحزاب، وخطف أعضاء من كل الأحزاب، وبدل اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، أعلنوا عن حل حزبكم، وليعد كل واحد منكم إلى حزبه الذي أتى منه، من عائلات استقلالية، وحركية وتجمعية ويسارية».

وتابع المتحدث نفسه، قائلا إن «الأصالة والمعاصرة بني على التحكم، والقضاء على الحياة السياسية، ولا يمكنه ادعاء الدفاع عن الأحزاب الصغيرة»، مضيفا أن «الحقيقة المرة، التي يجب أن يسمعها البام، هي أنه يدافع عن نفسه، ومقاعده، بعدما فشلت أهداف مسيرة ولد زروال، ولم يبق له إلا القاسم الانتخابي لينقذ نفسه،»، مشيرا إلى أنه إذا نظمت الانتخابات بطريقة سوية، وبقاسم انتخابي معقول، سيصوت المواطنون للأحزاب الحقيقية، على حد تعبيره، واصفا ما جرى في مجلس النواب أثناء المصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية، بـ «الليلة الحزينة، التي شهدت تواطؤا ضد الاختيار الديمقراطي».

أ. أ