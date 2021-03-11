التحقيق في انتحار شاب بمكناس

فتحت المصالح الأمنية بمكناس، تحقيقا في ظروف وملابسات انتحار شاب عشريني شنقا، وفق مصادر مطلعة، كان يعيش قيد حياته حالة التشرد قبل العثور على جثته معلقة بغصن شجرة بواسطة حبل خلف بناية ولاية أمن مكناس بحي كاميليا منطقة المنصور، واضعا بذلك حدا لحياته في ظروف غامضة، لحظات من مغادرته مقر الخيرية التي كان ضمن نزلائها في الآونة الأخيرة تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد.

وفور إخطارهم بالواقعة، حل بالمكان ممثلو السلطة المحلية والعناصر الأمنية والشرطة العلمية قصد المعاينة، حيث فتح بحث تمهيدي بتعليمات من النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، وكذا الأسباب التي دفعت الهالك لتنفيذ حكم الإعدام في نفسه بهذه الطريقة المأساوية.

وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع حفظ الأموات بمستشفى محمد الخامس لإخضاعها للتشريح الطبي، من أجل الكشف عن سبب وطبيعة الوفاة.

حميد بن التهامي (مكناس)