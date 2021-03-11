إصابة شرطي تدخل لإيقاف لص

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة، شابا عمره 18 سنة، بعد اعتقاله مساء الجمعة الماضي، لتورطه في قضية سرقة بالنشل وتحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض في حق امرأة أثناء مرورها قرب مسجد التقوى بطريق عين الشقف، مع شريكه الجاري البحث عنه بعد تشخيص هويته.

واختطف المتهمان حقيبة وهاتف الضحية بالموقع التابع لحي السعادة بمقاطعة أكدال، قبل محاصرتهما وإيقاف شرطي أحدهما بمساعدة شباب الحي ممن وجدوا صدفة بالمكان، بعد مطاردته لمسافة مهمة أثناء فراره في اتجاه حي الأزهر، فيما لاذ زميله في الاتجاه المعاكس ليختفي بين دروب مجاورة للمسجد.

وأبدى المشتبه فيه الموقوف، مقاومة عنيفة للشرطي الذي أصيب بجروح متفاوتة الخطورة في هذا التدخل، قبل السيطرة عليه وتصفيده واقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية الثامنة بحي الأزهر، وتسليمه لولاية الأمن للبحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كل ظروف وملابسات هذه القضية.

وشكلت عملية نشل المشتبه فيه وشريكه، لأغراض المرأة، موضوع شريط فيديو متداول عبر تطبيقات التراسل الفوري «واتساب»، بعدما وثق شباب بكاميرات هواتفهم الحادث بشارع سان لوي، فيما طاردهما آخرون قبل محاصرتهما بحي السعادة ونزول شرطي من سيارة أجرة، لإيقافه قبل تعرضه إلى الإصابة بعدما هاجمه.

حميد الأبيض (فاس)