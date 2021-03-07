“كان وكان” جديد عبيدات الرمى

أطلقت مجموعة عبيدات الرمى “الحركة”، حديثا، فيديو كليب جديدا تحت عنوان “كان وكان”، بتوليفة موسيقية تجمع بين الإيقاع العصري والنفحة التراثية، التي تطبع الاتجاه الفني لهذه المجموعة.

وأشرف على إخراج هذا الكليب، الذي أنجز بمشاركة مجموعة “تيغورات” وصورت مشاهده بضواحي خريبكة بتوزيع موسيقي يمزج بين الانفتاح والأصالة التراثية، الفنان أيوب لخزين بمساعدة هشام بكاشي، فيما كتب ولحن كلماته ، التي أدتها المجموعة وغناها المايسترو نور الدين الحركة، المبدع عز الدين ناس الرمى.

وقام بتشخيص الفيديو الجديد، الذي أبدع فكرته وسيناريوه الفنانان نور الدين الحركة وإبراهيم العيساوي، كل من هاجر قزيبر ومروان راستيفاري وأيوب العلوي وعبد الرحيم النميلة وأيوب لخزين ومصطفى قباج.

وسبق أن أصدرت مجموعة عبيدات الرمى “الحركة” ، التي تعد من أشهر الفرق التراثية الوطنية، مجموعة من الأغاني التراثية والأعمال المصـورة ، كان آخرها كليب فيديو بعنوان “الرحمة يا ربي”، كما أحيت مجموعة من السهرات وشاركت في تظاهرات فنية عديدة داخل المغرب وخارجه.

ع. م