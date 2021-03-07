تتويج “الزيارة” السوري بواد نون

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان واد نون السينمائي، في حفل اختتام المهرجان، بث مباشرة على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، عن الفائزين في الدورة التاسعة.

وتوج الفيلم السوري “الزيارة” للمخرج عمرو علي، إنتاج السنة الماضية، بجائزة واد نون لأفضل فيلم روائي دولي قصير، في حين فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي دولي قصير الفيلم المغربي/ الهنغاري “إكاروس” لسناء العلاوي، إنتاج 2020. أما جائزة واد نون لأفضل فيلم مغربي روائي قصير، فتوج بها فيلم “الموجة الأخيرة” للمصطفى فرماتي، إنتاج سنة 2020.

ونوهت لجنة التحكيم، برئاسة الفرنسية لورين بوبي وعضوية لطيفة أحرار والتونسي وسيم القربي بنورى أزروال عن فيلمها “أدور”. كما شهد الحفل وصلات موسيقية وعرض الفيلم القصير “الممسوحون.. البداية”، من إخراج حكيم القبابي.

وتجدر الإشارة إلى أن حفل الافتتاح عرف شهادات لسليمان بوروين رئيس جمعية الشباب المبدع بكلميم ومدير المهرجان، وامباركة بوعيدة، الرئيسة الشرفية للمهرجان ورئيسة جهة كلميم واد نون، وممثلة المعهد الثقافي الفرنسي بأكادير ورئيسة لجنة التحكيم، إضافة إلى تكريم المخرج والسيناريست المغربي حكيم القبابي وعرض فيلم الافتتاح بعنوان “أنا مليكة” للمخرجة لورين بوبي رئيسة لجنة التحكيم، وتنظيم عدة أنشطة وورشات سينمائية.

خ. ع