صقور “بيجيدي” متشبثون بالتزكيات

مفاجآت في أسماء مترشحي “البام” والأحرار بطنجة

رفض صقور العدالة والتنمية بالعديد من مدن المغرب، خصوصا بطنجة، التنازل عن الترشح لفائدة أسماء جديدة، رغم قضائهم ولايتين انتخابيتين، نظير محمد خيي الخمليشي، رئيس مقاطعة بني مكادة، وهي الأكبر من حيث عدد السكان وطنيا.

ويرغب محمد أمحجور، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، وعضو مجلس طنجة، أن يحصل التناوب على المسؤوليات التمثيلية، بدل احتكارها من طرف الوجوه نفسها.

وإذا كان هذا هو حال العدالة والتنمية بطنحة، فإن «البام» لا يقل مشاكل عنه، إذ علمت «الصباح» من قيادي بارز في الحزب نفسه، أن محمد الحمامي، المستشار البرلماني تراجع عن الاستقالة التي تقدم بها في وقت سابق، وسلم رسالة التراجع إلى عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ «البام» بمقر الحزب، صبيحة أول أمس (الأربعاء). وأكد المصدر نفسه أن التراجع عن الاستقالة، لا يعني تلبية مطالب الحمامي التي كانت سببا في تقديمه للاستقالة، وهي تزكية الترشح لمجلس المستشارين وتزكية ترؤس لائحة الحزب بمقاطعة بني مكادة.

ويبدو أن الاتهامات الخطيرة التي كالها الحمامي لمسؤولي الحزب جهويا وإقليميا، قد شكلت حاجزا نفسيا للعودة للتعامل معه سياسيا. وصرح الحمامي، الرئيس السابق لمقاطعة بني مكادة، أن «دوافع قبلية تتحكم في تزكيات الحزب بالجهة، كما اتهم الأمين الإقليمي للحزب بطنجة أصيلة، بأنه يريد تطهير الحزب من المتحدرين من الريف، واتهامات خطيرة أخرى، وهو ما جر عليه غضبا كبيرا من قادة الحزب بالمنطقة.

ويبدو أن «البام» الذي فقد نجمه الانتخابي أحمد الادريسي بجماعة كزناية، متجه نحو تأكيد تزكية عادل الدفوف، الرئيس الأسبق لاتحاد طنجة لانتخابات مجلس النواب، وتزكية إدريس الساور، رئيس جماعة «البحراويين» لانتخابات مجلس المستشارين، فيما ستؤول رئاسة لائحة بني مكادة لمحمد لحميدي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، رغم صعوبة المهمة، بسبب تدني شعبيته الانتخابية، وصراعاته مع لحمامي. أما بخصوص، عبد اللطيف الغلبزوري، الأمين الجهوي لـ «البام» بالجهة نفسها، فقد قطع الشك باليقين، وقال لـ «الصباح» إنه لا يفكر في التقدم للانتخابات، وأنه سينكب على تدبير العمليات الانتخابية على مستوى الأقاليم الثمانية للجهة، وأن هذه المهمة تتطلب منه التفرغ التام.

وتخترق التجمع الوطني للأحرار خلافات حول من يقود لوائح بعض المقاطعات، خصوصا مع حسن بوهريز، وهو ما يتطلب الحسم فيها، في أسرع وقت، وترجيح كفة العقل، بدل منطق تصفية الحسابات، لأن ذلك لن يخدم مصلحة الحمامة انتخابيا.

عبد الله الكوزي