أخنوش يعزز مشاريع المغرب الأخضر

تدشين سوق السمك بباب برد وإنشاء مزارع الأشجار المثمرة والربط الطرقي لفك العزلة

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في زيارة ميدانية أول أمس (الأربعاء) على تفقد وتدشين مشاريع بإقليم شفشاون بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وهمت الزيارة تدشين سوق السمك بباب برد وتتبع مشاريع التنمية الفلاحية والقروية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر، إضافة إلى تلك المبرمجة في إطار استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030».

وأفادت وزارة الفلاحة، في بلاغا لها، أن كلفة سوق السمك وصلت إلى 3 ملايين و 580 ألف درهم، ويهدف المشروع إلى تثمين وتحسين ظروف تسويق منتوجات الصيد البحري وتحسين إمكانية الوصول إليها.

ويشمل السوق على فضاء لبيع المنتوج السمكي وغرفتين للتبريد ووحدة لإنتاج الثلج ومستودع لتخزين وتنظيف الصناديق ومكتب بيطري، وسيستفيد منه حوالي خمسين تاجرا للأسماك، وسيتم تدبيره من قبل جمعية التجار. واستفاد المشروع من تمويل من قطاع الصيد البحري والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال وجمعية بائعي السمك بباب برد. وتم إطلاق الشطر الثاني من أشغال الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 16 ومنتزه واد القنار، في إطار فك العزلة عن عدد من دواوير الإقليم، وكلفت هذه الطريق، التي تم إنشاؤها على مسافة 7 كيلومترات، 13 مليونا و 400 ألف درهم، همت 13 دوارا و 14 مدرسة بالجماعة الترابية الصطيحات وبني بوزرة.

وهمت الزيارة، أيضا، مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للضفة اليمنى للمدار السقوي واد لاو وإنشاء مزارع الأشجار المثمرة، بكلفة إجمالية تناهز 115 مليون درهم، للفترة الممتدة ما بين 2019و2022، ويسفيد من المشروع أكثر من 750 مستفيدا، ويشمل غرس أشجار الأفوكا على مساحة 600 هكتار، وتجهيز الضيعات الفلاحية بالري الموضعي، والربط الكهربائي، وتهيئة المسالك، بالإضافة إلى مواكبة الفلاحين.

وسيمكن هذا المشروع، من ضمان دخل صاف مرتقب يتراوح بين 120 ألف درهم و 150 ألفا في الهكتار، وتحسين دخل الفلاحين والمساهمة في خلق طبقة متوسطة بالعالم القروي وإحداث ألف منصب شغل قار.

عبد الواحد كنفاوي