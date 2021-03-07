قضاة جطو يحلون بالصويرة

يواصل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، منذ مطلع الأسبوع الجاري، مهام التفتيش والافتحاص بالصويرة، التي حطوا بها منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وكشفت مصادر متطابقة لـ «الصباح»، أن المفتشين استمعوا، صباح أمس (الخميس)، إلى عضو محسوب على تيار المعارضة بالمجلس الإقليمي للصويرة، من أجل الحصول على إفاداته بخصوص اختلالات في صفقات أبرمها المجلس من أجل توزيع مواد التعقيم والكمامات.

وذكرت المصادر أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش انتقلوا إلى عدد من الجماعات الترابية بإقليم الصويرة للبحث في تفاصيل صفقات مكن خلالها المجلس الإقليمي هاته الجماعات من تجهيزات ومعدات في فترة بداية الجائحة.

وأضافت المصادر أن المفتشين باشروا إجراءات فورية للاستماع والبحث مع رئيس المجلس الإقليمي بالصويرة وأحد المسؤولين عن إحدى المصالح الجماعية للوقوف على صحة ما قدم من معطيات حول احتمال تقديم معدات وتجهيزات للمكتب الصحي البلدي.

كما تحدثت المصادر عن صفقة أثارت جدلا كبيرا خلال الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي، بعد أن ساءلت المعارضة الرئيس حول تمكين جمعية من مبلغ 48 مليونا من أجل توزيع الكمامات ومواد التعقيم، فضلا عن صفقات أخرى تجاوزت 200 مليون سنتيم، وهي النقط التي أعاد قضاة جطو التحقيق فيها والبحث في تفاصيلها وملابساتها.

عزيز المجدوب