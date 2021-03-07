عكـرود تعـرض “ميوبيـا”

أعلنت الفنانة سناء عكرود، في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” عن عرض فيلمها “قصر نظر… ميوبيا”.

وبثت عكرود ، مقتطفات من فيلمها الجديد وعلقت عليها قائلة: “لكل من سألني عن عرض فيلم “قصر نظر… ميوبيا”، فسيتم توزيعه في الولايات المتحدة الأمريكية قريبا”، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أنه “سيتاح لكل القاطنين هناك إمكانية مشاهدته عبر برنامج سيتم الإعلان عنه لاحقا”، أما عرض الفيلم في المغرب، فسيتم عندما تفتح دور السينما أبوابها من جديد”.

ويشار إلى أن الفيلم من إخراج وكتابة سناء عكرود، وتشخيص غزلان الإدريسي وقدس جندول وفاطمة بوجو ومحمد عياد وحميد النيدر ونبيل عاطف وصاحبة الفيلم نفسها.

ويذكر أن عكرود، كشفت بعض تفاصيل شخصيات فيلمها “ميوبيا”، في وقت سابق. وقالت:”كان إنجاز “ميوبيا” مضنيا، وممتعا ومخيفا، ومن حسن الحظ والتدبير أني كنت محاطة بأشخاص مثل النور، أكفاء وطيبين، وكان علي أن أضبط إيقاع الحكاية والكلمة والشخصيات، وأن أتوفق في اختيار أماكن التصوير والزوايا، ثم أعود بسرعة لجلباب شخصية “فاطم” البسيطة، فهي امرأة قوية مخيفة تحتاج للتركيز، والكثير من الصمت، وتحمل بيدها إطار نظارات فارغا، والكثير من الأمل والعتاب الصامت، حتى أجبرتني على أن أنصفها، وأفضح الأوضاع المختلة من حولها… أنا احترم فاطم كثيرا”.

ويذكر أن عكرود سبق أن طلبت عدم قرصنة فيلمها “ميوبيا”، وقالت في تدوينة لها: “فيلم ميوبيا لم يخرج بعد إلى الصالات السينمائية ومشاهدته مقرصنا تضر بالعمل وبكل مجهودات الأشخاص الذين اشتغلوا عليه”، وأضافت: “مشاركة مقاطع من الفيلم عملية غير صحية، تدمره كما تدمر صناعة هي مصدر عيشنا الأساسي”، منبهة إلى أن “فيلم ميوبيا هو إنتاج خاص لها وغير مستفيد من أي دعم”.

خالد العطاوي