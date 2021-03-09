شقيـر: المغـرب عقـدة متأصلـة

الباحث في العلوم السياسية أكد أن النظام الجزائري يبحث عن عدو خارجي لترسيخ شرعيته

أكد محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية أن النظام الجزائري، يعتبر نفسه، بحكم توفره على ثروة نفطية، وأكبر مساحة جغرافية، القوة الإقليمية بدون منازع، ولذلك، يحاول منع بروز قوة منافسة، خاصة أنه يعلم بأن المغرب شكل عبر تاريخه قوة إقليمية. في ما يلي نص الحوار:

< يصر النظام الجزائري على مواصلة عدائه للوحدة الترابية للمغرب. ما هي أسباب هذه العقدة التي تحولت إلى عقيدة للجيش الجزائري المتحكم في القرار؟

< يمكن تحديد هذه الأسباب في طبيعة النظام العسكرية، فمنذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني، أحمد بن بلة، من قبل العقيد هواري بومدين، بمساندة باقي حكام الولايات العسكريين، أصبح النظام يبحث عن عدو خارجي، لترسيخ شرعيته السياسية، خصوصا أن دولة الجزائر التي كانت تعتبر لأزيد من 130 سنة جزءا من فرنسا، ولا تمتلك العمق التاريخي، ولا هوية سياسية متجذرة، وهو ما كان يتطلب خلق عدو خارجي، بعد إجلاء القوات العسكرية الفرنسية من البلاد.

إلى جانب ذلك، فقيام الجزائر على ثورة المليون شهيد، وتزعم ما سمي حركة التحرر في بلدان العالم الثالث، كان من المفروض بالنسبة إلى النظام الجزائري، أن يتواصل من خلال توجيه الاستعداء للعدو الجار، الذي يشكل عقدة سياسية وتاريخية بالنسبة إلى نظام عسكري، رفع دائما شعار «الثورة ومحاربة الأنظمة الملكية الرجعية»، التي يعتبر المغرب أكبر مجسد لها، حسب النظام نفسه.

إن النظام الجزائري بحكم توفره على ثروة نفطية، وأكبر مساحة جغرافية، يعتبر نفسه القوة الإقليمية بدون منازع ولذلك، يحاول احتواء أي بروز لقوة منافسة، خاصة أنه يعلم بأن المغرب شكل عبر تاريخه قوة إقليمية، بل كان إمبراطورية امتدت في الشمال نحو الأندلس، وفي الجنوب نحو مالي والنيجر، وفي الشرق نحو الجزائر وتونس الحاليتين.

كما أن النظام العسكري يستشعر دائما التخوف من مطالبة المغرب بالأراضي الشرقية التي ورثها الاستعمار الفرنسي للجزائر بما فيها تندوف.

< تستنزف مافيا الجيش الجزائري الملايير باسم صفقات التسليح. ما هي كلفة احتضان بوليساريو وتسليحها على التنمية المحجوزة وحاجيات المواطن الجزائري؟

< إن أي نظام عسكري، عندما يسيطر على الحياة السياسية، ويتحكم فيها، يتحول قادته إلى موردي أسلحة بامتياز، نظرا لأن تكوينهم يدفعهم إلى عقد صفقات أسلحة بمبالغ ضخمة لانبهارهم بالمعدات العسكرية، ونزوعهم إلى التسلح، لتقوية نفوذهم من جهة، ولتقوية حلفائهم بالخارج. وقد وجد ضباط الجزائر في عقد صفقات أسلحة مع الاتحاد السوفياتي سابقا وروسيا حاليا، إمكانية الاستقواء بحليف أمام دول كبرى، لا تنظر بعين الرضى لاستمرار نظامهم العسكري لمخالفته لبنية الأنظمة المدنية العصرية، بالمنطقة أو غيرها.

وقد وجد العسكر الجزائري في احتضان بوليساريو سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا، تبريرا لعقد صفقات صرفت فيها الملايير من الدولارات، خاصة بعد تراجع نظام القذافي عن المساهمة في تمويل تسليح ميليشيات بوليساريو بعد عقد اتفاق وجدة مع المغرب، وبعد تراجع دول المعسكر الشيوعي عن مد الجبهة بالأسلحة.

لقد وجد النظام الجزائري نفسه وحيدا في تسليح هذا الكيان الذي يحدد له سياسته ويوجه قراراته. وكان التسلح على حساب تنمية قدرات الشعب الجزائري، الذي كان من الممكن أن توظف قدراته المالية التي بذرت على صفقات التسابق نحو التسلح في تنمية قطاعاته الإنتاجية وتلبية الحاجات الضرورية، لتركيبته السكانية الشبابية من تغذية وسكن وتعليم.

< اختار عسكر الجزائر توظيف ما يسمى بوليساريو الداخل وتمويل تحركاتهم لتوظيفهم في الدعاية. كيف تتصور مستقبل النزاع في ظل استمرار تحكم الجيش في القرار السياسي للجارة الشرقية؟

< هناك ثلاثة سيناريوهات بهذا الشأن، السيناريو الأول هو أن يستمر الوضع كما هو عليه في حال نجاح النظام في الاحتفاظ بقبضته على البلاد، وتكتل طغمته للسيطرة على دواليب الدولة، من خلال إخراس كل ألسنة المعارضة وغسل الأدمغة بالاستعداء الدائم للمغرب.

أما السيناريو الثاني، فهو أن تتوفر الظروف لجناح عسكري أكثر شبابا وأكثر حرصا على مصلحة البلاد، للانقلاب على النظام القائم، والعمل على حل المشاكل العالقة مع المغرب، وإنهاء نزاع الصحراء، الذي أصبح في غير صالح الشعبين الجزائري والمغربي وعموم المنطقة المغاربية.

أما السيناريو الثالث، فهو أن ينجح الحراك بمساندة دول كبرى أجنبية في الضغط على النظام، لتغيير سياسته تجاه المغرب، لأنها لا تخدم مصالح الجزائريين، خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وفتح دول عديدة لقنصلياتها بالأقاليم الصحراوية المغربية، تعبيرا عن اعترافها السياسي بمغربية تلك المناطق، بالإضافة إلى طول مدة النزاع، وعرقلته لأي تقارب اجتماعي أو حركية اقتصادية بين البلدين الجارين.

أجرى الحوار: برحو بوزياني