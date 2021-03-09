تخفيض عقوبة ناشط حقوقي

نجحت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، عصر الثلاثاء الماضي، في تأييد الحكم القضائي الصادر في حق الناشط الحقوقي (أ. ز) ، مع تعديله، وتحويل العقوبة الحبسية من سنة ونصف إلى ستة أشهر نافذة.

وتوبع الناشط الحقوقي، بتهمتي إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة عمله والتشهير، وفقا لصك الاتهام الذي سطرته النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، والتي قررت متابعته من أجل ما نسب إليه في حالة اعتقال، وتمت إحالته على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، التي قررت بعد عدة جلسات إدانته من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، وهو الحكم، الذي أثار حفيظة جمعية حقوقية، اعتبرت من خلال بيان لها، أن اعتقال ومتابعة (أ . ز)، مؤامرة بعد فضحه الفساد والمفسدين، مؤكدة أن هذا الملف تمت فبركته، من أجل إسكات الأصوات الحرة النزيهة.

وبث (أ. ز) تصريحات لمواطنين عبر تسجيلات مصورة، على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما أسماه تصرفات قائدة المقاطعة الثالثة بباشوية اليوسفية.

محمد العوال (آسفي)