شركات النقل السياحي تحتج

منعت سلطات البيضاء، الوقفة الاحتجاجية التي قرر أرباب شركات النقل السياحي تنظيمها أمام مؤسسة بنك المغرب، إذ طوقت آليات “الديباناج” الطريق المؤدية إليها لقطر جميع السيارات التي يمكنها المشاركة في الوقفة التي تشمل العديد من المدن الأخرى من بينها فاس ومراكش وزاكورة ووجدة وتطوان وورزازات وغيرها من المدن.

وجاء الإعلان عن تنظيم هذه الوقفة، من قبل الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، ل”التنديد بتعامل الحكومة والمؤسسات المانحة للقروض”، بعد أن “تركت المهنيين يواجهون رفقة آلاف الأسر الضياع والتشرد والإفلاس، بسبب توقف الأنشطة السياحية ما يفوق سنة، دون تخصيص دعم للوكالات”، و”أرغمتهم (المهنيين) على أداء أقساط الديون أو تأجيلها بفوائد خيالية، وسط تهديدات بالمتابعات القضائية، رغم إصدار لجنة اليقظة قرار تأجيل الديون بدون فوائد”، حسب ما جاء في البلاغ الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه.

وأوضحت المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، في بلاغ مشترك سابق، أن ملفات تأجيل سداد أقساط قروض مودعة من قبل شركات النقل السياحي، وشركات التأجير قصير الأجل، بلغ عددها 57 ألفا، بقيمة تزيد عن 5 مليارات درهم، مضيفة أن هذه الشركات استفادت من الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة وفقا لمعايير الأهلية المنصوص عليها من قبل اللجنة ذاتها.

نورا الفواري