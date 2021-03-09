اعتقال “الضفدع” بهولندا

أوقفت عناصر تابعة للشرطة الهولندية أخيرا، (ع. أ) الملقب “بالضفدع”، بالعاصمة الهولندية أمستردام. وحسب مصدر مطلع فإن المعني بالأمر كان موضوع مذكرة بحث صادرة منذ سنوات في حقه، لتورطه في جرائم قتل، وإصدار أوامر بالقتل، والعضوية في منظمة إجرامية.

وكشف المصدر ذاته، أن المشتبه فيه البالغ من العمر 32 عاما، يتهم بتنسيق ثلاث عمليات للتصفية على الأقل، استهدفت أفرادا من عصابات منافسة. وأضاف المصدر نفسه أن نشاط الموقوف كان مرتبطا بعصابات الاتجار في المخدرات في هولندا، والتي تخوض منذ 2012، حربا للتصفية في ما بينها، راح ضحيتها منذ ذلك التاريخ العشرات من الأشخاص أغلبهم من أصول وجنسيات مغربية. ويتهم المشتبه فيه بالتورط في هجوم فاشل لقتل (ش. ي) سنة 2014، والذي قتل في وقت لاحق، كما يتهم في الوقوف خلف محاولتين لتصفية (س. ز) قبل ست سنوات. وحسب مذكرة الاعتقال الصادرة في حق الموقوف، فإنه كان من رجال أحد المغاربة المقيمين بهولندا المدعو (ن. ف) المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة سنة 2019، لتورطه في جرائم قتل مختلفة.

ج . ف (الحسيمة)