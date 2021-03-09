منخرط يطعن في جمع الغازي

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بطعن من الحسين شباب، منخرط بالمغرب التطواني، في أشغال الجمع العام الذي عقده الفريق، في 22 فبراير الماضي.

واتهم المنخرط المكتب المسير بعدم احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي، في مقدمتها عدم توجيه الدعوة لأعضاء النادي قبل 15 يوما من انعقاد الجمع العام، وعدم توصل الأعضاء المنخرطين بالتقريرين الأدبي والمالي قبل 10 أيام.

وأكد المنخرط أن الجمع العام عرف خروقات كثيرة، ضمنها عدم عرض الميزانية التوقيعية لـ 2021، والبرنامج السنوي، على أنظار الأعضاء المنخرطين للمصادقة عليهما، إضافة إلى السماح لشخص بالتصويت، رغم أن النادي لم يقبل انخراطه بعد، وقبول انخراط ثلاثة أشخاص دون ذكر أسمائهم وصفاتهم.

وانتقد المنخرط التقرير المالي، بحكم أنه لم يتضمن الأرقام الحقيقية، التي يمكن مطابقتها مع مختلف العمليات المنجزة في التقرير الأدبي، إضافة إلى عدم تعيين مراقب الحسابات.

ص. م