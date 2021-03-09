الوداد يبحث عن إنجاز إفريقي جديد

يواجه حوريا اليوم والفوز يقربه من الربع لسادس مرة على التوالي

يواجه الوداد الرياضي اليوم (السبت)، حوريا كوناكري الغيني، في الثامنة، بملعب محمد الخامس، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا، بحثا عن ثالث فوز متتال في مجموعته، بعد الانتصار على كايز شيفز (4-0) وبيترو أتلتيكو الأنغولي (1-0)، سيقربه من التأهل، وتحقيق إنجاز جديد بالتأهل لدور الربع للمرة السادسة تواليا.

وسيكون الفريق الأحمر محروما من أشرف داري المصاب، فيما عاد منصف الشراشم وبديع أووك للتداريب، ومن المقرر أن يوفرا للمدرب فوزي البنزرتي بدائل في الهجوم، إذ سيدخل بالتشكيلة التي شاركت في المباراتين السابقتين، بحضور رضا التكناوتي الذي شفي من الإصابة في الفخذ، وأيوب الكعبي والليبي مؤيد اللافي ومحمد أوناجم في الهجوم.

وتدرب الوداد بالمحمدية أول أمس (الخميس) وأمس (الجمعة)، بسبب سوء أرضية ملعب محمد بنجلون، فيما منع اللاعبون من زيارة عائلاتهم، للالتزام بالحجر الصحي لمدة معينة، بعد سفرهم الطويل إلى أنغولا وبوركينافاسو أخيرا.

وسيعود الفريق البيضاوي إلى المحمدية بعد نهاية المباراة، إلى غاية السفر لغينيا، المقرر في 13 مارس الجاري، بعد مواجهة المغرب التطواني في البطولة، الخميس المقبل.

وأعلنت «الرياضية»، نقلها للمباراة مباشرة وأرضيا، فيما ستبثها «بي إن سبور6» فضائيا.

ومن المنتظر أن يحسم الوداد بشكل كبير تأهله للدور الموالي، إذا تجاوز حوريا كوناكري، إذ سيجمع تسع نقاط، في انتظار سفره لغينيا، لمواجهة الفريق نفسه في 16 مارس الجاري.

وفي المباراة الأولى لحساب المجموعة نفسها، يجد كايزر شيفز نفسه أمام ضرورة الفوز، بملعبه، حين يستقبل بيترو أتلتيكو اليوم (السبت) في الخامسة، لتفادي الإقصاء المبكر.

العقيد درغام