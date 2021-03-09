كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

عقد المكتب المسير للرجاء الرياضي اجتماعا أول أمس (الخميس)، لتدارس برنامج سفر الفريق لزامبيا، لمواجهة نكانا، لحساب الجولة الثانية من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف».

ومن المنتظر أن يسافر الفريق الأخضر، في 14 مارس إلى زامبيا، علما أن المباراة مبرمجة في 17 مارس الجاري في الرابعة، بملعب نكانا ستاديوم بمدينة كيتوي.

المغرب الفاسي

تعاقد المغرب الفاسي مع الحكم السابق مصطفى معزوز، للإشراف على تكوين اللاعبين والمؤطرين في ما يتعلق بمستجدات التحكيم. وينتظر أن يرافق معزوز الفريق الأول في مبارياته، لتقديم النصائح للاعبين، طبقا للعقد الموقع معه، والذي يمتد سنة ونصف. وحضر إسماعيل الجامعي، رئيس المغرب الفاسي، الحصة التدريبية لأول أمس (الخميس)، لتحفيز اللاعبين، بعد تأهلهم لربع نهاية كأس العرش، على حساب نهضة بركان.

الجيش الملكي

يلف الغموض مشاركة محمد مفيد في المباراة، التي يحل فيها الجيش الملكي ضيفا على نهضة بركان، اليوم (السبت)، بالملعب البلدي في بركان، لحساب الدورة التاسعة من منافسات البطولة. وأصيب مفيد في المباراة السابقة أمام اتحاد طنجة في ثمن نهائي كأس العرش، فيما يتوقع أن يكون الكونغولي بانغالا حاضرا أمام بركان.

وغادر الفريق العسكري طنجة، التي مكث بها في اليومين الماضيين، صباح أمس (الجمعة)، متوجها إلى بركان عبر الحافلة.

الفتح الرياضي

يخوض الفتح الرياضي، اليوم (السبت)، آخر حصة له خلال الأسبوع الجاري، قبل أن يستفيد اللاعبون من راحة غدا (الأحد) وصباح بعد غد (الاثنين)، على أن يستأنف التداريب مساء اليوم ذاته.

وطلب الخلفي من جميع اللاعبين الالتحاق بالتداريب، أمس (الجمعة)، بمن فيهم لاعبو منتخب الشباب، قبل الشروع في الاستعدادات الخاصة بمباراة حسنية أكادير، المقرر إجراؤها السبت المقبل، لحساب الجولة التاسعة من البطولة.

نهضة الزمامرة

حسم نهضة الزمامرة تعاقده مع المدرب محمد العلوي الإسماعيلي، أول أمس (الخميس)، خلفا لخالد فوهامي، المقال.

ودرب العلوي نهضة الزمامرة بداية الموسم، لكنه غادره في ظروف غامضة، قبل تجديد الاتصال به، بعد تراجع نتائج الفريق، الذي مني بثلاث هزائم في ثلاث مباريات بعد رحيله.