إيقاف مروج “قرقوبي” بمراكش

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية الخامسة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الثلاثاء الماضي، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في مسك وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد مصدر مطلع أن المعني بالأمر جرى إيقافه بأحد أحياء المدينة العتيقة، حيث ضبطت بحوزته لحظة إيقافه، قطعة من مخدر الشيرا وبعض الأقراص المهلوسة، كان بصدد ترويجها. وحسب المصدر ذاته فقد تم القيام بإجراء تفتيش قانوني بمنزل المشتبه فيه، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، أسفر عن ضبط أكثر من 60 قرصا مهلوسا، جرى حجزها لفائدة البحث، بعدما أقر الموقوف أنه يتحوز بها بغرض ترويجها. وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية إلى حين تقديمه أمام العدالة.

عادل بلقاضي (مراكش)