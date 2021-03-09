العسري مساعدا لبلكبير بالسريع

عين عز الدين بلكبير، مدربا لسريع وادي زم، خلفا ليوسف فرتوت، الذي غادر رفقة مساعده سعيد حموني.

وحسم السريع في التعاقد مع بلكبير، رغم تلقيه عدة سير ذاتية لمدربين من المغرب وخارجه، وسيساعده مصطفى العسري.

ويواجه السريع أولمبيك آسفي في مباراة ودية، اليوم (السبت)، بملحق الملعب الكبير بمراكش، إذ سيغتنم الطاقم التقني الفرصة للحفاظ على تنافسية اللاعبين، قبل استقبال المغرب الفاسي، لحساب الدورة التاسعة في 14 مارس.

وأصبح الطاقم التقني للسريع يتشكل من المدرب عز الدين بلكبير، ومساعده مصطفى العسري، والمعد البدني إبراهيم المنفلوطي، ومدرب حراس المرمى يونس عتبة.

وتعاقب على تدريب السريع منذ صعوده إلى القسم الأول محمد البكاري، والمصري طارق مصطفى، وحسن بنعبيشة، والتونسي منير شبيل، ويوسف فرتوت.

عبد العزيز خمال (وادي زم)