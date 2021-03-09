عصابة العسكر … شهد شاهد من أهلها

ما زال المتتبعون لملف الصحراء يتذكرون جيدا شريط “الفيديو” المصور الذي نشره الجنرال الجزائري خالد نزار، الرجل القوي في النظام العسكري للجارة، الذي تحول إلى معارض، على منصات التواصل الاجتماعي، اعترف فيه أن بلاده كانت تعمل على خلق حالة عدم استقرار بالداخل المغربي ومناوشات، مستعينة ب”البوليساريو”، من أجل إجبار المملكة على التراجع عن فكرة تشييد جدار أمني بالصحراء، وهو ما اعتبره الملاحظون والمحللون السياسيون حينها، شهادة قوية، إن دلت على شيء فعلى أن النظام الجزائري طرف أساسي في النزاع ولا يقف على الحياد، مثلما يدعي في العديد من تصريحاته.

ولم يكن هذا الاعتراف الوحيد الذي أزعج النظام في الجارة، خاصة أنه صادر عن شخصية قوية في الدولة أصدرت في حقها المحكمة العسكرية الجزائرية مذكرة اعتقال دولية بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، بل مجموعة من الاعترافات الأخرى التي فضحت مؤامرات النظام بالجزائر واتهمته بأنه “مجرم” و”متسلط”، قبل أن يعمد النظام ذاته إلى احتوائه من أجل الحد من خطره، والسماح بعودته إلى أرض الوطن، مادام وجوده في الخارج يشكل تهديدا على أمن الجزائر.

وإذا كان الجنرال نزار، المتهم بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، خاصة أثناء العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر، خرج عن صمته وفتح أبواب جهنم في الخارج على النظام، فإن الجنرال توفيق مدين، الذي ترأس جهاز المخابرات لسنوات طويلة وكان يلقب ب”صانع الرؤساء”، و”رب الدزاير”، واعتقله قايد صالح بتهمة التآمر على الدولة لتهدئة نشطاء الحراك، قد خرج أيضا عن واجب التحفظ حين تطرق إلى قضية اللواء عبد القادر آيت وعرابي، المدعو حسان، كما سبق أن كشر عن أنيابه أثناء فترة مرض الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة وبدأ في الإعداد لخلافته.

ومن الجنرالات الذين أزعج صوتهم النظام الجزائري، حسين بن حديد، الذي أفشى العديد من الأسرار العسكرية، التي تعود إلى فترة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد، وقام بخرجات إعلامية كشف خلالها كيف تم تزوير الانتخابات لصالح جبهة التحرير، كما فضح نظام المافيا في الجزائر، وكان من أشد المعارضين لنظام بوتفليقة، وطالب الجيش بالتدخل من أجل منعه من الترشح لولاية خامسة، قبل أن تتم متابعته قضائيا بالعديد من التهم، من بينها التأثير على معنويات الجيش، ويطلق سراحه لأسباب صحية.

ن ف