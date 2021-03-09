احتجاجات على ناد للرماية بابن سليمان

بات نادي الرماية “أتيس” ببن سليمان، يهدد سلامة السكان القاطنين بدواري البيض وبني كرزاز، جماعة أولاد يحيى لوطا، بعد أن بلغت تجاوزاته مداها، ما حدا بالسكان المجاورين إلى رفع شكايات للسلطات، قبل أن يقرروا اللجوء إلى القضاء، لرفع الضرر الذي لحقهم جراء «ممارسات غير قانونية، تهدد سلامتهم والمنتوج الفلاحي للحقول المجاورة لهذه النادي»، حسب قولهم

وتتوفر “الصباح”، على نسخ من الشكاية التي رفعها المتضررون إلى السلطات المحلية، مرفوقة بصور لبقايا الرصاص المستعمل، والتي تؤثر بشكل مباشر على منتوج الأراضي الفلاحية المجاورة، ناهيك عن الأصوات المزعجة التي يحدثها رمي الرصاص في ساعات متأخرة من الليل، علما أن هناك دفتر تحملات على الأندية التي تزاول هذه الرياضة، احترامه، خاصة المساحة القانونية والصور والواقي الذي يجب أن يتعدى ارتفاعه 12 مترا على الأقل، حماية للسكان المجاورين، في حين لا تتجاوز الشبكة الواقية الموضوعة خمسة أمتار».

واستنادا إلى المشتكين، فإن “هذا النادي لا يحترم معايير السلامة، ويزاول هذه الرياضة النبيلة كما يحلو له، ليل نهار، دون حسيب أو رقيب، في غياب أي رقابة للسلطات المحلية وجامعة الرماية والوزارة الوصية”، وطالبوا بتدخل الجهات المعنية، قبل فوات الأوان، وحدوث كارثة، لأن السكان سئموا من هذه الوضعية.

من جهته، أوضح عزيز رضواني، رئيس “أتيس” للرماية، والعضو الجامعي، أن ناديه يمارس أنشطته في ظروف قانونية، تحترم دفتر التحملات الذي وضعته الجهات المتخصصة. وكشف رضواني، في اتصال مع “الصباح”، أن ما يثبت قانونية ناديه، الطريقة التي يتوصل بها بالرصاص تحت حراسة أمنية مشددة، وقال” حصلت على الترخيص بعد زيارة للجهات المتخصصة من الدرك الملكي، وهي مساطر قانونية دقيقة، لا يمكن التلاعب معها”.

وأفاد رئيس النادي، أنه لا يزاول خارج الأوقات القانونية، وتابع” ليس هناك ما يمنع، وإنما احتراما للجيران”، مستدركا” نتوفر على جل الوثائق القانونية، وأنا مستعد للإدلاء بها عند اللزوم”. وختم رضواني أن ممارسة هذه الرياضة، تخضع لقوانين صارمة، لأن الأمر يتعلق بحمل السلاح” التشكيك في قانونية هذا النادي، هو تشكيك في السلطات المحلية، وكل من يمنح رخصة المزاولة من درك ومحكمة وجهات متخصصة”.

نور الدين الكرف