لوتارو يعتز بصداقة حكيمي

أظهر الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، اعتزازا بصداقته مع الدولي المغربي أشرف حكيمي، زميله بإنتر ميلان، ونشر صورة لهما بميلان، على صفحته الخاصة في موقع التواصل «إنستغرام».

ووصف الدولي الأرجنتيني حكيمي ب»الصديق الوفي والجيد»، كما نوه بالعلاقة التي تجمعهما، واعتبره من الأصدقاء المقربين.

وانتشرت صور كثيرة للوتارو وحكيمي أخيرا في مواقع التواصل، إذ باتا صديقين حميمين.

وساهم الثنائي في تحقيق إنتر للانتصارات أخيرا، جعلته يتربع على صدارة ترتيب «الكالشيو»، مبتعدا عن غريمه ميلان بأربع نقاط، ليصبح من المرشحين لنيل لقب الدوري.