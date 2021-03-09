مسدس في حاوية أزبال

عثر أطفال بدوار “العرجة” بالصخيرات، مساء الأربعاء الماضي، على سلاح وظيفي (مسدس)، مرميا بمحيط حاوية أزبال، حين كانوا يلعبون بالمنطقة.

ومباشرة بعد شيوع الخبر، حضرت عناصر الدرك وطوقت المنطقة وأجرت معاينات تقنية عليه.

وأوضح مصدر “الصباح” أن عناصر الدرك عاينت المسدس وهو شبيه، بالذي يتوفر عليه أفراد مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، وأحيل، بتعليمات من وكيل الملك بتمارة، على مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية التابع للقيادة العليا للدرك بالرباط قصد إجراء خبرة عليه من أجل تشخيص هوية صاحبه انطلاقا من الرقم الترتيبي، وكذا من البصمات المأخوذة منه، لمساعدة المحققين في البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة. وصرح أطفال أنهم كانوا يلعبون بطريق العرجة وسط الصخيرات، وعثروا على المسدس الثقيل بمحيط الحاوية ورماه أحدهم فيها، وبعدها أخبروا شخصا راشدا بالموضوع فهرع إلى مقر سرية الدرك وسط المدينة، مخبرا عناصرها أن سلاحا وظيفيا يشتبه أنه في ملكية الدرك أو الأمن يوجد بحاوية أزبال، وبعد تمشيط المنطقة والاستماع إلى الأطفال الذين عثروا على المسدس ذي اللون الأسود، ويشتبه أنه من نوع “بيرتا” الإيطالي الصنع.

وأنجزت مصالح تابعة لأجهزة أمنية تقارير في الموضوع، إلى جانب مسؤولين بالسلطة الترابية بباشوية الصخيرات بالتنسيق مع أعوان السلطات من “الشيوخ” و”المقدمين”، وباشرت مصالح الدرك أبحاثا تمهيدية في الموضوع بحثا عن هوية صاحب السلاح الوظيفي في انتظار التوصل بنتائج الخبرة التقنية.

ووضع المحققون مجموعة من الفرضيات، ضمنها الانتقام من صاحب السلاح عن طريق سرقته ورميه بحاوية أزبال، وطلبت النيابة العامة من الضابطة القضائية التنسيق مع مصالح أمنية للتأكد ما إذا كان رجال أمن أو درك أو موظفون تابعون للسجون والجمارك مصرحين باختفاء سلاحهم الوظيفي أو بسرقته في أوقات سابقة، قصد الاستماع إلى أقوال المصرح بالضياع.

وحسب ما حصلت عليه “الصباح” من إيفادات من شهود عيان، تسببت واقعة عثور الأطفال على المسدس في صدمة وسط عائلاتهم خوفا من استعماله، سيما أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين ثماني سنوات واثنتي عشرة سنة.

عبد الحليم لعريبي