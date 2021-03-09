تشافي في طريقه لتدريب برشلونة

أجمع المرشحون لرئاسة برشلونة، أن تشافي هيرنانديز، لاعب الفريق السابق ومدرب السد، الأقرب لخلافة رونالد كومان، مدرب الفريق الحالي.

وقال فيكتور فونت، المرشح لرئاسة «البارصا»، في ندوة صحافية أخيرا، إن تشافي هو مرشحه المفضل، بغية الإشراف على الفريق، وإعادة بنائه، موضحا أنه يحضر مشروعا متكاملا سيقوده تشافي، كما اختار مسبقا مساعديه على غرار جوردي كرويف وتيتو بلانكو وألبير بيناغيس وخوان فيلا.

وذكر فيكتور فونت أنه يسعى لإعادة «البارصا» للانتصارات مجددا، متأسفا للوضع الحالي للفريق، الذي ضغطت عليه المشاكل.

وسبق لخوان لابورتا، المرشح الأبرز لرئاسة النادي، أن نوه بتشافي، واعتبره من المرشحين المهمين لخلافة كومان.

وارتفعت شعبية تشافي لدى جماهير برشلونة، بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بسبب نتائجه الرائعة مع السد القطري، ورفضه في وقت سابق تدريب الفريق، قبل استقالة الرئيس السابق جوسيب بارتوميو.