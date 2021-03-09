رسالة رياضية: لقجع و”فيفا”

أبدى فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، تجاوبا كبيرا مع مبادئ الاتحاد الدولي “فيفا”، خصوصا في ما يتعلق بمحاربة الفساد، والمساهمة في تنمية كرة القدم، بعدد من بلدان القارة الفقيرة.

وتجسد هذا التجاوب على أرض الواقع، بحكم الزيارات المتكررة لجياني إنفانتينو، إلى المغرب، منذ وصوله إلى الرئاسة، ومباركته لتنظيم عدد من التظاهرات بالمملكة، على غرار مؤتمر “فيفا”، وكأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة بالعيون، ومؤتمر الكنفدرالية الإفريقية أكثر من مرة.

ووافق “فيفا» على ترشح فوزي لقجع لعضوية مكتبه التنفيذي، وفضله على ملف الجزائري خير الدين زطشي، كما استجاب الاتحاد الدولي أيضا لملتمس جامعة كرة القدم، القاضي بتغيير بند في قانون يتعلق بتغيير الجنسية الرياضية للاعبين، من أجل تمكين اللاعبين من أصول مغربية، من الالتحاق بالمنتخبات الوطنية، وفي مقدمتهم منير حدادي.

ولكن السؤال: هل يقف طموح فوزي لقجع والمغرب وإفريقيا عند هذا الحد؟

أولا، جياني إنفانتينو لن يبقى رئيسا ل”فيفا” إلى الأبد، بل لا يمكنه البقاء في منصبه أكثر من ولايتين بقوة القانون، كما أن الاتحاد الدولي ترأسه رؤساء من مختلف القارات، ما يعني أن الدور سيصل حتما إلى إفريقيا، لكي تترأس هذا الجهاز، الذي ما فتئ يتغنى بأنه جهاز عالمي، لا يعترف بالحدود، ولا يميز بين القارات.

ثانيا، أغلب الأعضاء الأفارقة الذين مروا ب”فيفا” لم يتركوا أي بصمة، ولم يظهروا أي طموح في تولي مهام أكبر، من مجرد العضوية في هذا الاتحاد، وآخرهم المصري هاني أبو ريدة، بل إن حضورهم يضعف سنة بعد أخرى، بفعل تقاعسهم عن الدفاع عن مصالح القارة، وتطوير كرة القدم بها، وكل هذا يفتح باب أمل لفوزي لقجع، كي يحمل هذا المشعل. لننتظر وسنرى.

عبد الإله المتقي