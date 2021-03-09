“أساطير” درب مولاي الشريف

حماية ملك النكتة “كيرا” وسينما شريف و”القطار البخاري” و”سوسيكا”

“درب مولاي الشريف” في فيلم المخرج حسن بن جلون هو معتقل سري، وفي أغاني “ناس الغيوان” منارة الإبداع، وفي حكايات رجال المقاومة هو “عوينة شامة” وقصتها العجيبة. وفي ذاكرة مشاهير الأدب والعلوم هو “مدرسة الاتحاد” وأساتذتها الأشداء، وفي نظر الفنانين هو “سينما شريف” وأفلامها الأمريكية وكراسيها المهشمة، و”سينما السعادة” وفي روايات العمال والكادحين هو شاحنات كبيرة تحمل صخورا ضخمة تزلزل الأرض، لكنها لا تهز إيمانهم بأن “درب مولاي الشريف” ليس مثل باقي الأحياء.

هو حي استقر به “كيرا”، ملك النكتة، ومالك محل إصلاح الدراجات، يكفي درهم واحد ليجعلك تتذوق (إلى حدود التسعينات)، متعة سياقة الدراجة العادية و”القفز على أرصفة الأزقة” مثل الحصان، واستنشاق هواء البحر والإسمنت (سوق الدواجن حاليا).

“درب مولاي الشريف” أكبر من درب، أو حي، فهو مدينة خيالية، كما يتصورها، كل من عاش طفولته بها. إنه حي الأساتذة والعلماء والمناضلين، وحي الرحمة والتكافل بين السكان، وحي بائعي المخدرات ومغامراتهم مع الشرطة، أيضا.

يحده في الشمال الشرقي مقهى “فم الحصن” الشهير، الذي يوجد في زاوية دقيقة، مثل ممر للجمارك أو الأمن في المطارات، ولا يسمح بالمرور إلى قلب الدرب إلا تحت أنظار الزبناء. وفي الشمال الغربي محلات الحلاقة الشهيرة، التي كانت، قبل أن يشملها الكهرباء، تشبه قطارا بخاريا، فالمحلات تستعين بالغاز في الإضاءة، وأمامها كان بائع “صوصيص” يشبع فقراء الحي، فيطلق أدخنة في الهواء.

في أول أزقة “درب مولاي الشريف” كانت “عوينة شامة” تستقبل الزائرين، وربما مازال البعض يحتفظ بسر تلك الساقية المائية، ففي 1946 كان مقهى وصاحبته تدعى “شامة العبدية”، وكان لها حظ من الجمال، وتتبنت طفلة اسمها “لكبيرة”، أما زوجها، فهو أحمد بن إسماعيل البحراوي، وأعدمت “شامة” رميا بالرصاص من قبل الفدائيين، لأسباب مازال مجهولة.

أما في الجنوب فيحد درب مولاي الشريف” حي “سوسيكا”، الذي تحكي بعض الروايات أنه كان في وقت الحرب العالمية الثانية مركزا لاحتجاز الأسرى الإيطاليين، إذ شيد في 28 يونيو 1938 واستمد اسمه من “الشركة المغربية الخاصة بسكنى العمال”، فالحي كان موجها لإيواء عمال الحي الصناعي في الصخور السوداء القاطنين بكريان سنطرال، بشروط، منها إرجاع المفاتيح في حال التقاعد عن العمل أو الوفاة أو الطرد أو الاعتقال… وأمام تأخر إتمام المشروع جعلته سلطة الحماية إقامة جبرية للأسرى الإيطاليين، ابتداء من يناير 1943، إذ شيد دون شبكة ماء، فكانت العربات تتكلف بإرواء عطش السكان.

“درب مولاي شريف” ليس أزقة أو معالم تاريخية أصبحت تنهار على ساكنيها فحسب، بل كما قال أحد أبنائه، حين هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، “إن في كل زقاق حكاية أبطالها سكان طيبون بطبعهم، هم امتداد للمغرب بثقافته وتاريخه، فالحي جمع ثقافة المغاربة في مجال جغرافي واحد، فتحول إلى أسطورة تنتج الأنفة والمقاومة والإبداع”.

في أزقة “درب مولاي الشريف” تستنشق الموسيقى، فترى غنى الثقافة، وربما يسحرك تنوعها من الشعبية إلى الكناوية إلى الغيوانية، وسط جمال عمراني لا ينتج إلا الإبداع.

“درب مولاي الشريف” لا يستحق الانهيار، بل تدخلا لحماية الفضاءات التاريخية والمعمارية والثقافية، حفظا للذاكرة الجماعية، كباقي معالم الحي المحمدي، مثل كاريان سنطرال٬ ومعمل “الشابو”٬ و”البوطوار”٬ ومعتقل درب مولاي الشريف٬ والدار العالية٬ ومدرسة السعديين وسينما شريف٬ وعوينة شامة٬ وقشلة جانكير٬ وسينما السعادة….

رحل “كيرا”، دون أن يتحقق حلمه، ففي عز بعض الحملات الانتخابية طلب من السكان مستهزئا، أن يصوتوا عليه، مقابل أن يشيد قبة على الحي، ولا يترك إلا مجالا صغيرا للشمس، كما تعهد أن يسقي الحدائق بالمشروب الغازي “هواي”، ولم يعتقد لحظة أن الحي سينهار فوق رؤوس قاطنيه بكل بساطة.

خالد العطاوي