اعتقال ستيني يتاجر في الممنوعات

تمكنت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مساء الأربعاء الماضي، من إيقاف ستيني في حالة تلبس بمسك وترويج مخدر الشيرا بالحي العسكري.

وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الشرطة فرضت حراسة سرية على المعني بالأمر، إلى أن جرى إيقافه وبحوزته قطعة من الشيرا متوسطة الحجم، معدة للترويج، جرى حجزها، قبل أن يتم التنسيق مع النيابة العامة المختصة، إعمالًا لمقتضيات حالة التلبس، من أجل إجراء تفتيش قانوني بمنزل المشتبه فيه.

وأسفرالتفتيش عن حجز 17 صفيحة إضافية من المخدر نفسه، تجاوز وزنها كيلوغراما ونصف كيلوغرام، كانت معدة للتقطيع والترويج، فتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، رهن تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة، في أفق الوصول لشركاء آخرين محتملين في القضية ذاتها.

ع . ب (مراكش)