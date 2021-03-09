تطوان يضمد جراحه بخنيفرة

الدريدب: لعبنا من أجل رد الاعتبار والملعب غير صالح

أخرج المغرب التطواني مضيفه شباب أطلس خنيفرة من ثمن نهائي كأس العرش، أول أمس (الخميس)، حين انتصر عليه بالملعب البلدي بخنيفرة بثلاثة أهداف لواحد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، ومع انطلاق الشوط الثاني تمكن هشام الخلوى من افتتاح النتيجة للمغرب التطواني، مستغلا خطأ في دفاع الفريق الخنيفري، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 74 ،قبل أن يقلص شباب أطلس خنيفرة النتيجة بواسطة البديل عبد الحي الفورسي في الدقيقة الثمانين، ليتمكن بعدها بدقيقة التنزاني شعبان إيد تشالوندا من تسجيل الهدف الثالث للمغرب التطواني، مستغلا أيضا تمريرة خاطئة لمدافع شباب أطلس خنيفرة في اتجاه الحارس يونس كارابيلا.

وقام يوسف المريني، مدرب شباب أطلس خنيفرة، بإشراك ثلاثة مهاجمين، هم عبد اللاي كوني وعبد الحي الفورسي وهيثم البنار، بحثا عن تعديل النتيجة، فيما أقحم جمال الدين الدريدب، مدرب المغرب التطواني يوسف التورابي، العائد من إصابة، وعبد الواحد الشخصي وتوفيق الصفصافي وسفيان أزبانط، مكان نصير الميموني ومحسن العشير وسليمان الدريوش ومصطفى اليوسفي، الذي أهدر ثلاث محاولات سانحة للتسجيل خلال المباراة.

ولقي أداء المدافع فوفانا حبيب استياء كبيرا من قبل مسؤولي الفريق الخنيفري، بعدما تم التعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الأخيرة، محملين المدرب يوسف المريني مسؤولية التعاقد معه، مكان المدافع يوسف السديري، الذي استغنى عنه المدرب نفسه، ليلتحق برجاء بني ملال.

وطالب لاعبو شباب أطلس خنيفرة الحكم مصطفى الكشاف بضربة جزاء لصالح المهاجم مصطفى الصهد.

وقال الدريدب “المباراة لم تكن سهلة أمام شباب أطلس خنيفرة. قدمنا أداء يليق بسمعة المغرب التطواني، رغم أن منافسات كأس العرش لا تعترف بالمنطق، خصوصا أننا واجهنا خصما له مسار محترم في منافسات كأس العرش، وعلى أرضية ميدانه غير الصالحة لكرة القدم”.

وأضاف “اليوم كان لنا تحدي رد الاعتبار للفريق التطواني، خصوصا بعد مباراتنا الأخيرة أمام المغرب الفاسي”.

العثماني: منحنا تطوان ثلاث هدايا

قال عبد الغني العثماني، مساعد مدرب شباب أطلس خنيفرة، إن فريقه قدم ثلاث هدايا لمهاجمي المغرب التطواني، مضيفا “كنا نعلم صعوبة المباراة، وقوة المغرب التطواني الذي يتوفر على تركيبة بشرية تضم لاعبين جيدين. تمكنا في الشوط الأول من الخروج بالتعادل، دون أهداف، وخلال الشوط الثاني ارتكبنا ثلاثة أخطاء في خط الدفاع، استغلها بنجاح مهاجمو المغرب التطواني”.

وأضاف “حاولنا الرجوع في النتيجة، وسجلنا هدف تقليص الفارق في وقت جيد، لكن خطأ ثالثا في الدقائق العشرالأخيرة، أثر على أداء اللاعبين”.

وقال “سنحاول الرفع من معنويات اللاعبين، والتركيز على ما تبقى من المباريات”.

خالد المعمري (خنيفرة)