ميز عنصري في سجون “بوليساريو”

احتقار وتعذيب الرݣيبات وأهل واد نون في معتقلات لا يدخلها المتحدرون من الجزائر وموريتانيا

سرب شابان محتجزان في تندوف فيديو من سجن «الذهيبية»، يفضحان فيه فظاعات سجاني الجبهة الانفصالية، وجرائم ضد الإنسانية، كاشفين أن الأحكام التي تشرعن ممارسات التعذيب والاحتقار تصدر بحسابات ذات طابع قبلي، ذلك أن الركيبات وأهل واد نون يعاملون معاملة العبيد، في حين لا يدخل تلك السجون أفراد القبائل التى تتحدر من جنوب الجزائر وموريتانيا.

وكشف الفيديو المسرب تحت عنوان «يا ليت قومي يعلمون» أن أصحاب الأصول الجزائرية والموريتانية يستفيدون من الأراضي و الامتيازات، ما دفع الشابين إلى مناشدة المنظمات الحقوقية بالتدخل عوض التخندق خلف مسرحيات مأجورات ومأجورين من الجزائر. وندد المتحدثون في التسجيل بالظلم والقهر والاختطاف والسجن والتعذيب الممارس عليهم، رغم وجود بعضهم في حالة صحية متدهورة، كما هو الحال بالنسبة إلى شاب يواجه مضاعفات نتيجة عملية جراحية على الرئة، إذ يعاني من ضيق التنفس ورغم قدوم والدته وحديثها وابنها حول وضعه الصحي مع ما يسمى الوكيل، قال الأخير للسجين: «لا يهم ولو تموت».

واشتكى الضحية الثاني من إهمال في ملفات الركيبات وأهل واد نون وتجاهل مطالبهم، منددا بـ «الفرزيات»، في إشارة إلى أن أبناء القيادات، لا يسجنون إلا في قضايا الاغتصاب لحمايتهم من عائلات الضحايا، ثم يطلق سراحهم بعد مدة وجيزة.

وكشف التسجيل أن سجن «الذهيبية» يعج بالمرضى والمجانين والمعاقين والقاصرين، وأن الجميع يشتكي من انتهاك كرامتهم، إذ يحتج أغلبهم في حاويات .

وطلب أصحاب التسجيل الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، إيصال أصواتهم للعالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية، مشددين على أن الجزائر يجب تتحمل كامل المسؤولية في ما يقع فوق أراضيها وبعلمها، ولا تحرك ساكنا أمام مسلسل إبادة وتصفية المعارضين. وهدد شباب الركيبات بإشعال فتيل ثورة ضد الظلم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بالمخيمات، وإطلاق اعتصام مفتوح داخل ما يسمى ولاية العيون للتعبير عن سخطهم وتذمرهم من المصير المجهول لبعض المختطفين، مطالبين برجوعهم أحياء أو أمواتا.

وفي الوقت الذي تلتزم فيه «بوليساريو» الصمت بخصوص القضية المذكورة، يحاول قياديون الضغط على شيوخ القبائل لتهدئة الوضع وطي ملفات اختطاف أشخاص يعتبرون شاهدين على عصر السنوات الأكثر وحشية في تاريخ حقوق الإنسان بالمخيمات، أي نهاية سبعينات وثمانينات وتسعينات القرن الماضي، خاصة من كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية وعلى علم بكل عمليات الاغتيالات والتعذيب والاغتصاب، وفي جعبتهم معلومات دقيقة وخطيرة عن تلك الحقبة السوداء، التي لا تزال ملفاتها مدفونة في دهاليز المخابرات الجزائرية.

ياسين قُطيب