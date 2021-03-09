“ترمينوس” على “إم بي سي 5”

سيكون متابعو قناة “إم بي سي 5″، اليوم (السبت)، على الساعة التاسعة مساء على موعد مع أحداث العمل المسرحي المغربي بعنوان “ترمينوس” من بطولة عبد الله ديدان.

ويأتي عرض العمل المسرحي “ترمينوس”، ذي الطابع الكوميدي، ضمن العروض التلفزيونية “مسرح المغرب” تحت شعار “متعة لا تنتهي”.

وتدور أحداث المسرحية في إطار مليء بالتشويق حول مجموعة من الشباب الذين يوجدون في إحدى محطات القطارات ويناقشون مواضيع غير تقليدية تستعرض بعض الأنماط داخل المجتمع المغربي بصورة غير مباشرة.

وشاركت في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان عبد الله ديدان، مجموعة من الممثلين من بينهم، هاجر الشركي، وياسر الترجماني، وأيوب اكريع، وعصام الديم محرم، ومحمد باجيو، وجيهان كيداري، وأيوب أبو النصر، وكمال حيمود، وياسين السكال، وعبد الكريم شبوبة، وشوقي السدوسي.

ومن جهة أخرى، يشارك في كتابة المسرحيات خالد ديدان، وحسن فوطة، ومريم الإدريسي، ويخرجها حسن هموش، وأمين ناسور، وهشام الجباري.

أ . ك