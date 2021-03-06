لمنور تروج لـ “يديرها الحب”

أعلنت المغنية أسماء لمنور، عودتها إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة، صورتها على طريقة فيديو كليب. وقالت لمنور، إن أحدث أعمالها الفنية، ستحمل عنوان “يديرها الحب”، ستكون متوفرة على موقع “يوتوب”، ومنصات أخرى.

واختارت لمنور الترويج لعملها الجديد من خلال تدوينات نشرتها على صفحاتها الرسمية على “إنستغرام”، إذ تقاسمت لمنور مع متابعيها فيديو ظهرت فيه داخل ورشة للخياطة رفقة عارضة الأزياء فدوى لحلو، ما يرجح تجسيدها لدور مصممة أزياء .

وأرفقت لمنور البرومو الخاص بأغنية “يديرها الحب” الذي ينتظر أن تروج عبره للتراث المغربي، بتعليق جاء فيه “قريبا، “تيزر” أغنيتي الجديدة يديرها الحب”.

وطرحت لمنور، قبل أسابيع أغنيتين جديدتين، بعنوان “يا أغلى من نفسي” و”عمري وشوقي” عبر قناة روتانا على “يوتوب”، وهما من كلمات نهار، أما التلحين فالأولى ليعقوب الخبيزي، بينما الثانية من ألحان وليد الشامي.

ولم تكشف لمنور في بادئ الأمر، عن تفاصيل جديدها، إذ اكتفت شركة روتانا للبصريات بنشر فيديو ترويجي للأغنيتين معا، على حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، وهي الخطوة التي حظيت بتفاعل جمهور في الوطن العربي.

إ. ر