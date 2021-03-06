بوزرعة: أزمة الملعب تعذبنا

مدرب الرشاد قال إن الإكراهات لن تحول دون تحقيق حلم الصعود

كشف عز الدين بوزرعة، مدرب الرشاد البرنوصي، المنتمي إلى القسم الوطني للهواة، أن طموح فريقه هذا الموسم، العودة للقسم الثاني. وأوضح بوزرعة في حوار مع «الصباح»، أنه رغم بعض الإكراهات التي تواجه الفريق، في مقدمتها غياب الملعب، إلا أن الجميع مصر على إعادة كتابة التاريخ، والعودة إلى أندية الصفوة، مطالبا المسؤولين بالإسراع في إيجاد الحلول لأبناء المنطقة لإنقاذهم من الضياع. ولم يخف بوزرعة رغبته في تدريب الرجاء أو الوداد مستقبلا، لأنه كانت له تجربة ناجحة رفقة الفئات الصغرى لهذين الفريقين. في ما يلي نص الحوار:

ما هي طموحاتكم هذا الموسم؟

بطبيعة الحال الصعود إلى القسم الثاني، ولا شيء غير ذلك، لأن المكان الطبيعي للرشاد بين أندية الصفوة، في انتظار استكمال المشروع وعودة الفريق للقسم الأول.

هل لديكم الإمكانيات لتحقيق هذا الطموح؟

رياضيا نعم، لكن نعاني في ظل غياب ملعب قار، للاستقبال بالبرنوصي، أما من ناحية اللاعبين، فالمنطقة تعج بالمواهب، وهذا ليس وليد اليوم، بل عبر التاريخ، فالبرنوصي أنجبت لاعبين كبارا، لعبوا لمختلف الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية.

لكن اللاعبين لوحدهم غير قادرين على الصعود…

أكيد، ولكن المنطقة ستشهد في القريب ميلاد مشروع رياضي كبير من خلال إنشاء ملعب قادر على احتواء كل هذه المواهب، إذ لا يعقل أن يظل البرنوصي بوحداته الصناعية، داخل عاصمة اقتصادية بحجم البيضاء دون ملعب ويلجأ إلى الأحياء المجاورة من أجل الممارسة وضمان الاستمرار، لذلك بات من الضروري أن تتوفر المنطقة على ملعب قار يسمح لهذه المواهب بممارسة هوايتها.

وماذا عن الفئات الصغرى؟

للأسف وهذا هو بيت القصيد، لأنها تكتفي بالمزاولة في ملاعب القرب، في غياب أي إستراتيجية للتكوين، لفريق عرف عبر التاريخ بإنجاب لاعبين وتوزيعهم على مختلف الأندية الوطنية.

ألا تخيفكم كل هذه العوائق؟

بل تزيدنا حماسا، لأنني تعاقدت مع الفريق بناء على مشروع. صحيح أن المهمة لن تكون سهلة، لكنني واثق أنه بعزيمة الرجال، سنتمكن من إعادة البرنوصي إلى مكانه الطبيعي.

كيف وجدت التدريب بالهواة بعد سنوات من الممارسة في فئات أندية مثل الرجاء والوداد؟

التدريب بالهواة بشكل عام ليس سهلا، لأنك تصطدم بواقع آخر لا علاقة له بكرة القدم، ومع ذلك يظل تجربة ضرورية في تكوين أي مدرب، يطمح للانطلاقة من الصفر. شخصيا تعلمت كثيرا من تجربتي بقسم الهواة، وإن شاء الله سأوظف كل معارفي في المجال، لما فيه مصلحة هذا الفريق العريق، من خلال تحقيق الصعود.

هل تفكر في العودة إلى الرجاء أو الوداد في يوم من الأيام؟

حلم أي مدرب أن يدرب أحد هذين الفريقين العريقين، وأنا في الوقت الحالي بصدد تكوين شخصيتي في التدريب، حين أشعر بأنني قادر على تحمل الضغط، لم لا أشرف على أحد هذين الناديين العريقين اللذين أشرفت على تدريب فئاتهما العمرية وحققت نتائج إيجابية بشهادة المتتبعين.

أجرى الحوار: نور الدين الكرف

في سطور

الاسم الكامل: عز الدين بوزرعة

تاريخ الميلاد: 21 ماي 1972

مدرب الرشاد البرنوصي

درب شباب الرجاء والوداد واتحاد سيدي معروف وسطاد المغربي وفتح البيضاء