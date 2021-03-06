مغربيان وتونسي لتدريب السريع

علمت «الصباح» أن مدربين مغربيين وتونسيا الأقرب للإشراف على سريع وادي زم، وتعويض يوسف فرتوت.

وعقد مكتب السريع اجتماعا تم خلاله تدارس السير الذاتية المتوصل بها، ليستقر في الأخير على ثلاثة مدربين، وفقا لشروط ومواصفات حددها المكتب المسير.

ويطمح السريع للتعاقد مع المدرب الجديد في أسرع وقت ممكن، للاستفادة من تأجيل مباراة الوداد الرياضي، والتحضير الجيد لمواجهة المغرب الفاسي، المقررة بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة التاسعة في 14 مارس الجاري.

ويحتل السريع الرتبة 14، بسبع نقاط، جمعها من فوز على اتحاد طنجة، وأربعة تعادلات أمام مولودية وجدة وشباب المحمدية والجيش الملكي ويوسفية برشيد، وثلاث هزائم أمام الرجاء الرياضي ونهضة بركان والدفاع الجديدي.

ويواصل السريع تداريبه بقيادة المدير التقني عز الدين بلكبير، والمعد البدني إبراهيم المنفلوطي، ومدرب الحراس يونس عتبة، وتتوزع بين قاعة تقوية العضلات، وملعبي عادل بخريبكة، والبلدي بأبي الجعد.

عبد العزيز خمال (وادي زم)