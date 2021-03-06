عزيزي يقصف “رشيد شو”

وجه المغني فيصل عزيزي فوهة مدفعيته صوب القائمين على برنامج “رشيد شو”، مباشرة بعد بث حلقة حلت فيها الممثلة هدى الريحاني والممثل يوسف الجندي ضيفين على العلالي. وكتب عزيزي تدوينة على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، جاء فيها “ما زلنا هنا. ومازالت أعمالنا حية”، مضيفا في التدوينة ذاتها التي أثارت جدلا كبيرا “تغييبنا عن الساحة لن يجدي. موجودون بحب الناس اللي كبرت على موسيقتنا واللي دائما معانا شئتم ام ابيتم”.

وأضاف في التدوينة ذاتها “أسباب غيابنا مرتبطة بعدم رغبتنا في الانتماء إلى العبثية والعشوائية. ناضلنا وما زلنا من اجل تحسين أوضاع العمل الموسيقي وفي صمت تام”، مشيرا “إحياء ذكرى البرتقالة المرة بدون إدماج المخرجة بشرى إجورك وبوضع الفنانة الشابة في موقف محرج جدا، شيء لن نرضى به أبدا”، قبل أن يهدد بتوجيه مراسلة رسمية للجهة المعنية، لرفضه “هذا النوع من التطاول”.

وفي تدوينة أخرى، استغرب عزيزي، من اختيار معدي برنامج “رشيد شو”، شابة لتقديم أغنيته ” وردة على وردة” التي جمعته بالفنانة سكينة فضلي، دون استشارته أو أخذ موافقته في الموضوع، إذ انتفض على القائمين على البرنامج، ووجه لوما لهم.

إ.ر