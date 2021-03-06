خنيفرة يواجه تطوان دون المكري والدبيبيح

يفتقد شباب أطلس خنيفرة خدمات مدافعيه محسن المكري وأيوب الدبيبيح، اليوم (الخميس)، أمام المغرب التطواني بالملعب البلدي بخنيفرة، لحساب دور الثمن من منافسات كأس العرش.

وقال مصدر من الفريق إن المكري والدبيبيح يعانيان الإصابة، ويتعذر عليهما المشاركة في المباراة، التي تنطلق في الرابعة.

ويضم الفريق الخنيفري في تركيبته ستة لاعبين من أبناء مدرسة المغرب التطواني، هم الحارس يونس كارابيلا ومحسن المكري وسفيان يخلف وعماد درجاج وإلياس الرقيوق وعبد المولى الغروس.

وذكرت مصادر متطابقة أن مسؤولي شباب اطلس خنيفرة عقدوا اجتماعا لتدارس تراجع اداء الفريق في الدورات الست الماضية، وتقرر منح آخر فرصة للمدرب يوسف لمريني. وصرفت إدارة شباب أطلس خنيفرة للاعبيها راتب يناير، كما خصصت منحة خاصة، في حال الفوز على المغرب التطواني.

خالد المعمري (خنيفرة)