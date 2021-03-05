موظف قتل زوجته وانتحر

تجري عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية آسفي، أبحاثها التمهيدية لفك لغز قتل موظف جماعي بجماعة أجزولة، مساء (الاثنين) زوجته، قبل أن ينتحر بإلقاء نفسه بنقطة مائية (مطفية)، لا تبعد عن المنزل الذي وقعت به الجريمة إلا ببضعة أمتار.

وفور إشعار السلطات المحلية، أخبرت عناصر الدرك الملكي وجرى إطلاع النيابة العامة على المعطيات الأولية، ليتم إسناد البحث إلى عناصر المركز القضائي للدرك الملكي.

وانتقلت فرقة من المركز القضائي للدرك الملكي رفقة الفصيلة القضائية لدرك آسفي، إلى مسرح الحادثة، حيث عاينت جثة الزوجة التي تحمل آثار ضربات قوية في أنحاء مختلفة من الرأس، كما تم العثور قرب النقطة التي انتحر فيها الزوج على أداة الجريمة (المطرقة).

وحسب المعطيات الأولية التي توصل بها فريق المحققين، فإن الزوجين كانا يعيشان خلافات زوجية حادة، اضطرت معها الزوجة إلى مغادرة بيت الزوجية رفقة أبنائها الستة، كان آخرها قبل حوالي أربعة أشهر، ووصل خلافهما إلى ردهات المحاكم، بعدما طالبت الزوجة بالطلاق للشقاق، غير أن أفراد أسرتي الزوجين تدخلوا لإصلاح ذات البين.

محمد العوال (آسفي)