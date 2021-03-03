“كعكة” حدائق على مقاس الكبار

البيضاء تعلن عن صفقة جديدة بـ 400 مليون قبيل انتهاء الولاية الحالية

أعلنت شركة البيضاء للبيئة، المكلفة من قبل مجلس المدينة بقطاعات النظافة ومحاربة الفئران والمساحات الخضراء، عن منتصف الشهر الجاري لعقد جلسة فتح أظرفة صفقة عمومية (02/2021) في حصتين، بقيمة إجمالية تقارب 400 مليون سنتيم من أجل خدمات الصيانة الاعتيادية لحديقتين.

وتضاف هذه الصفقة العمومية إلى صفقات أخرى شبيهة، سواء بجهة البيضاء-سطات، أو المغرب، تستحوذ عليها شركات كبرى معروفة، لا يتعدى عددها خمس، تشتغل مع الجماعات الترابية، ولا يمكن أن تمر عملية من هذا النوع، دون أن تكون واحدة منها الشركات ضمنها.

وتقطع الشروط التعجيزية الواردة في دفاتر التحملات الطريق على الشركات المتوسطة، أو الصغيرة التي تعجز عن توفير عدد كبير من العمال المتعاقدين أو الموسميين، أو عدد من الآلات والشاحنات، لكن ما إن تتمكن الشركات النائلة للصفقات العمومية من توقيع العقود، حتى توزع الحصص على وحدات أخرى في إطار ما يسمى بالمناولة.

وحسب مصادر من داخل القطاع، تسببت هذه الشروط التعجيزية التي تضمنتها دفاتر التحملات من إقصاء مجموعة كبيرة من المقاولات من الولوج للطلب العمومي، ما نتج عنه ضرر كبير لهذه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بسبب غياب شروط المنافسة الحرة ومبدأ تكافؤ الفرص.

وكشفت مصادر أن مجموعة من الصفقات التي تعلن عنها أقسام المساحات الخضراء ببعض الجماعات الترابية، تتضمن شروط إقصاء غير مبررة فرضتها دفاتر التحملات، ما سينتج عنه مباشرة إقصاء شريحة واسعة من المقاولات واحتكار السوق العمومي في هذا المجال من قبل مجموعة صغيرة من المحظوظين. وتضاف الصفقة العمومية 02/2021 بالبيضاء إلى صفقات أخرى ممثالة بدفاتر تحملات على المقاس، مثل صفقة رقم 2019/07 المتعلقة بأشغال تهيئة المساحات الخضراء لحدائق القرب، والمقسمة على 16 شطرا والصفقة رقم 2019/19 المتعلقة بعملية تشجير الشوارع، المقسمة على ثمانية أشطر.

وأكدت المصادر نفسها أن مشكل احتكار الصفقات العمومية في قطاع البستنة والمساحات الخضراء تنامى بشكل كبير داخل الجماعة الحضرية البيضاء، ما نبه إليه مهنيون عبر شكايات لوالي الجهة ورئيس المجلس الجماعي، كما سبق لعدد من المقاولين أن احتجوا بالرباط، بعد حصول شركة محظوظة على صفقة كبرى، إذ استقبلهم مستشار لرئيس الحكومة ووعدهم بمعالجة الموضوع.

وقبل نهاية الولاية الحالية، طرحت شركة البيضاء للبيئة، صفقة عمومية من حصتين، الأولى تهم خدمات الصيانة الاعتيادية للمساحات الخضراء المرافقة للطريق الوطنية رقم 1 من العقدة «أ» إلى تقاطع عزبان، بقيمة 262 مليون سنتيم، والثانية تهم الخدمات نفسها بحديقة عبد الهادي بوطالب بقيمة 116 مليون سنتيم.

يوسف الساكت