استقبال الأبطال للوداد ببوركينافاسو

رئيس الاتحاد المحلي شارك الغذاء مع اللاعبين ونوه بعلاقات البلدين

خصص لازاري بانسي، رئيس اتحاد بوركينافاسو لكرة القدم، استقبالا حارا لبعثة الوداد، التي واجهت كايزر شيفز الجنوب إفريقي، أمس (الأحد)، بواغادوغو، لحساب الجولة الأولى من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

وتقدمت إدارة الوداد بالشكر للمسؤول البوركينابي، الذي وفر الظروف المواتية للبعثة، كما زار اللاعبين في مقر إقامتهم، وتناول معهم وجبة الغداء، كما نوه بالعلاقات المتينة التي تجمع الاتحاد البوركينابي بالجامعة الملكية لكرة القدم، وبين البلدين على المستوى السياسي.

ويعود الوداد من بوركينافاسو مباشرة بعد نهاية المباراة، علما أنه قضى أسبوعا خارج أرض الوطن، إذ واجه بيترو أتلتيكو الثلاثاء الماضي، لحساب الجولة الثانية من مجموعات العصبة، ولعب أمام كايزر شيفز أمس (الأحد) ببوركينافاسو.

من جهة ثانية، من المنتظر أن توقع إدارة الفريق البيضاوي، عقد استشهار مع شركة معروفة للسيارات، ستوفر بموجبه عائدات مالية مهمة في المستقبل.

وسعى مسؤولو الوداد إلى توقيع عقد استشهار جديد، بغية توفير سيولة مالية إضافية، للتغلب على التراجع الكبير في مداخيل الجماهير.

العقيد درغام