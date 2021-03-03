لشكر: الامتيازات فجرت “بيجيدي”

الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي قال إن الصراع حول المواقع والمناصب أشعل فتيل الصراعات

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن كثرة المصالح، والصراع حول المواقع، والجري للحصول على رئاسيات المجالس والمناصب والسيارات، أشعلت فتيل الصراعات داخل العدالة والتنمية، مؤكدا أن مثل هذه الوسائل تورث الأمراض، على حد تعبيره.

وعبر المتحدث نفسه عن أمله في أن يحل أعضاء «بيجيدي» مشاكلهم بأنفسهم، كي ينعم الحزب بحياة أفضل، متمنيا له الخير ضمانا لتعددية حزبية حقيقية.

وقال كبير الاشتراكيين إن الوضع السياسي بالمغرب يعرف حدثا أساسيا، يتجلى في استقالة وزير من الحكومة، (يقصد الرميد الذي تراجع عن الاستقالة)، واستقالة رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، معتبرا أن عدم إعطاء تحليل لما يقع أو عدم أخذه بعين الاعتبار سيكون من قبيل تبخيس العمل السياسي والحزبي.

وقال لشكر في لقاء حزبي، رعاه أول أمس (السبت)، «نحن الذين دافعنا دوما عن حياة حزبية حقيقية، وعن ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب، وعن استقلالية القرار الحزبي، وترك الأحزاب لقضاياها، لا يمكن أن نتشفى اليوم في ما يقع داخل العدالة والتنمية».

ووجه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي نداء إلى كافة أعضاء حزبه قائلا «دعوا أعضاء العدالة والتنمية يحلون مشاكلهم، ولا يمكننا أن نعبر عن مواقف سياسية في هذا الشأن».

وأوضح المتحدث نفسه أن كل الأحزاب في العالم تعرف عبر مراحل تطورها، تضخما، وبعدها إخفاقات ومشاكل، مضيفا «نحن في الاتحاد الاشتراكي مررنا من هذه الوضعية، ومع كامل الأسف تشفى فينا قادة العدالة والتنمية، وأتذكر حين كان لديهم موقع رئاسة الحكومة، فاستغلوا منصة البرلمان للشماتة والإساءة للأحزاب الأخرى»، في إشارة إلى الشتائم التي تفنن في كيلها عبد الإله بنكيران، أمين عام سابق للعدالة والتنمية، رئيس الحكومة السابق، إلى كل من خالفه الرأي، من خلال تحويل منصة البرلمان، إلى منبر للخطابة للقذف والشتم والجدال السياسي الفرجوي.

ودعا لشكر الاتحاديين إلى رص الصفوف، مؤكدا أنه جاء ليبني ما اجتهد فيه المناضلون الاتحاديون، وليس تهديمه، كي يترك بصمته بعد مغادرته المسؤولية، موضحا بأن الاتحاد مدرسة لا تقهر وتتطور باستمرار.

أحمد الأرقام