التحقيق في اعتداء على سائق

باشرت مصالح الدرك الملكي بالشماعية تحقيقاتها من جديد، في واقعة الاعتداء الذي تعرض له سائق وسرقة سيارته، قبل حوالي ستة أشهر.

ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن هذه القضية عرفت عدة تطورات، بعد العثور على سيارة «بيكوب» في منطقة خلاء بسيدي شيكر التابعة لإقليم اليوسفية، صباح الأربعاء الماضي. وبعد التحقيق الأولي تبين أنها تحمل المواصفات التي قدمها شخص أفاد أنه تعرض للاعتداء وسرقت منه سيارته.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شتنبر الماضي عندما تقدم صاحب السيارة بشكاية إلى مركز الدرك الملكي يفيد فيها أنه تعرض إلى اعتداء من قبل مجهولين نتجت عنه سرقة سيارته في ظروف غامضة. وأثناء الاستماع إلى أقواله في محضر رسمي أكد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص يطلب منه نقل بضاعة إلى شيشاوة، وهو الشيء الذي استجاب إليه على الفور. وتابع الضحية أنه حضر فعلا إلى المكان المتفق عليه وأخبره المتهم، الذي لا يعرف عنه أي شيء، أنه يتعين عليه الانتقال إلى مكان آخر لشحن البضاعة ونقلها إلى الوجهة المتفق عليها. وفي منتصف الطريق طلب منه التوقف قليلا لقضاء بعض أغراضه، لكنه فاجأه بالاعتداء عليه بواسطة مادة حارقة على الوجه وقام بسرقة السيارة والتوجه إلى وجهة عير معروفة، وبعدما استعاد وعيه توجه صوب مركز الدرك لوضع شكاية في الموضوع.

حسن الرفيق (آسفي)