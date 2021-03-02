تفكيك عصابة كوكايين بطنجة

وضعت عناصر تابعة لفرقة النجدة بولاية أمن طنجة، الأربعاء الماضي، حدا لنشاط عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في المخدرات القوية باستعمال ناقلة ذات محرك، وألقت القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم فتاة من ذوي السوابق القضائية، بعد أن ضبطوا في حالة تلبس بحيازة كميات كبيرة من الكوكايين، التي كانوا يعتزمون ترويجها لزبنائهم بأحياء المدينة.

وأفد مصدر أمني لـ «الصباح»، أن المشتبه فيهم الثلاثة، جرى إيقافهم بعد أن رفضوا الامتثال لأوامر عناصر أمنية تقوم بمهام المراقبة الروتينية اليومية، ولاذوا بالفرار وهم على متن سيارة خفيفة يستخدمونها في ترويج سمومهم على الزبناء، فطاردتهم عناصر فرقة النجدة، إلى حين اصطدام سيارتهم برصيف تسبب في تلف لأحد الإطارات الأمامية، فلحقت بهم دورية الأمن بتجزئة ابن خلدون بوسط المدينة، وعملت على تصفيدهم واقتيادهم إلى مقر الدائرة الأمنية المجاورة، قبل إحالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة لتعميق البحث معهم بشأن المنسوب إليهم.

وأوضح المصدر، أنه بعد إخضاعهم لعملية التفتيش عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الكوكايين على شكل لفافات معدة للترويج، وكذا ميزان الكتروني دقيق يستعمل في عملية تقسيط المخدرات القوية وبيعها، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وهواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات الاتجار في الممنوعات. وعند عرضهم على الكشف الإلكتروني، تبين للمحققين أنهم من ذوي السوابق القضائية ومطلوبون لدى العدالة في قضايا تتعلق بالاتجار وترويج المخدرات القوية بالمدينة، وأن السيارة المحجوزة تحمل لوحات ترقيم مزورة، ليتم الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم حول المجالات الإجرامية، التي ظلوا يشتغلون فيها قبل إيقافهم، والكشف عن كافة شركائهم المحتملين، حتى يتم إيقافهم وعرضهم على العدالة.

المختار الرمشي (طنجة)