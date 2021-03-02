السجن لمتهم بالسرقة بالجديدة

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم والحكم عليه ب3 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة بواسطة الكسر واستعمال ناقلة ذات محرك. وتقدم أحد المشتكين يوم 22 من الشهر الماضي، بشكاية أمام الدائرة الأمنية الثانية، أفاد فيها أنه خرج لاقتناء وجبة الفطور، ولما عاد وجد قفل باب منزله مكسورا ولما صعد إلى الطابق الأول، تبين له أنه تعرض للسرقة من قبل مجهولين. وبعد ولوجه لغرفة نومه وبحثه عن مبلغ 3 آلاف درهم مخبأة تحت السرير لم يجده، كما اكتشف سرقة سروالين من دولابه.

وحلت فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث بالمكان وتمكنت من الاهتداء إلى هوية المشتبه فيه، بعد الاطلاع على فحوى التسجيلات وتفريغها.

وانتقلت إلى سكنه وأوقفته واقتادته نحو مقر الشرطة القضائية ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، كما تحفظت على دراجته التي استعملها في عملية الفرار. وعملت الضابطة القضائية على تفتيش منزله، فعثرت على سروال فقط، فيما أفاد أن المبلغ المالي صرفه في بعض الأمور الخاصة به.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)