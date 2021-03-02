حجز 200 كيلوغرام من الكيف

حجزت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي كهف النسور بإقليم خنيفرة، الأحد الماضي، سيارة خفيفة من نوع « بارتنير» كانت محملة بقنطارين من «الكيف» و»طابا».

وأورد مصدر مطلع أن قائد المركز الترابي للدرك الملكي أثارت انتباهه سيارة من النوع الخفيف تسلك ممرا غير معبد بدوار أيت عزي، أثناء قيامه بحملات أمنية رفقة أعوانه، وخلال اقتراب دورية الدرك للتحقق من هوية سائق السيارة، لاذ بالفرار رفقة مساعده في مسالك وعرة. وأضاف المصدر نفسه أن العناصر ذاتها داهمت السيارة المحملة بالمخدرات القادمة من مدن الشمال، إذ كان المشتبه فيهما يستعملان طريقا غير معبدة بجماعة سيدي لامين، حتى لا يثيرا انتباه عناصر الدرك بالسدود القضائية بالمنطقة، وأثناء محاصرة الناقلة، ترجل منها سائقها وشريكه، ولاذا بالفرار مستغلين صعوبة التضاريس. وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، لتحديد هوية مالك السيارة المستعملة في التهريب، كشفت أن الناقلة المحجوزة تحمل صفائح مزورة .

ع. ل