اعتقال معتد على مستشار

اعتقلت الضابطة القضائية للدرك بعين الشكاك، أخيرا، شابا في عقده الثاني لاعتدائه وأقاربه على قريبه المستشار بالجماعة بسبب نزاع عائلي حول مسلك طرقي بدوار بمركزها، وأحالته صباح السبت الماضي على النيابة العامة بابتدائية صفرو التي تابعته بجنحتي الضرب والجرح بواسطة السلاح وانتزاع عقار من حيازة الغير، وأحالته على أول جلسة لمحاكمته بعد يومين من ذلك.

وأصيب النائب الأول لرئيس جماعة عين الشكاك من حزب الاستقلال، الجمعة الماضي، بجروح في هذا النزاع مع أبناء عمومته حول مسلك عائلي مجاور لمنزله، بعدما هاجمه الشاب ابن ممرض، ووجه إليه ضربة بمعول فلاحي أثناء تلاسن أفراد العائلتين وتبادلهم السب والشتم، قبل تلقيه العلاج والاستماع إلى تصريحاته من قبل الضابطة القضائية.

حميد الأبيض (فاس)